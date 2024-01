¿Shakira y su ex suegra firman la paz? Medios españoles aseguran que estarían dando un paso de acercamiento

El 2024 apenas comienza y ya todos los focos apuntan a Shakira y a todo lo que sea referente a su vida, los titulares y el seguimiento de la prensa no abandonan a la colombiana, la última noticia que resuena bajo su nombre y que la ha hecho centro de mirada de internautas, asoma una posible reconciliación y no precisamente con Piqué, si no con un personaje que trajo mucho revuelo tras su separación, su ex suegra, Montserrat Bernabeu.

De acuerdo con lo que recoge el medio europeo El Nacional de Cataluña, la cantante se habría visto movida por los más recientes sucesos de acoso vividos en Miami, lo que hizo que tanto ella como Piqué se sentaran a hablar en el nombre de su paternidad y de la seguridad de sus hijos, un acercamiento que tal parece resultó tan bien, que hasta la madre del catalán habría dado un cambio a su postura, lo que asoma un posible tratado de paz entre ambas mujeres.

“Reconciliación en marcha: Shakira y la madre de Piqué, Montserrat Bernabéu, reconstruyen lazos por el bien de Milan y Sasha”, reseñó el citado medio, al tiempo que apuntó que Shakira y Montserrat Bernabeu estarían decididas a pasar la página a nombre de los niños.

“La clave de este nuevo capítulo en la relación entre Shakira y Montserrat Bernabéu radica en el acercamiento entre la colombiana y Gerard Piqué, pero no con intenciones de reconciliación amorosa, sino con el objetivo de mantener una relación saludable por el bien de sus dos hijos, Milan y Sasha”, agregó.

Aunque inicialmente se rumoró de la posibilidad de reconciliación entre el ex futbolista y la cantante, esto quedó totalmente descartado, pues tras casi dos años de haber anunciado su separación, la ex pareja ha demostrado que ya no queda más vínculo entre ellos que no responda a los niños.