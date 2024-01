Britney Spears se disculpó con Justin Timberlake por las fuertes declaraciones en su libro

Britney Spears recurrió a su cuenta de Instagram, para elogiar el nuevo sencillo de Justin Timberlake ‘Selfish’ y, a su vez, aprovechar la oportunidad para ofrecer disculpas por ciertos comentarios realizados en su libro de memorias The Woman in Me.

El último post de Britney muestra un video de Timberlake junto al conductor Jimmy Fallon cantando su nuevo tema. Dentro de la publicación dejó un mensaje hacia todos aquellos que llegó an nombrar en su libro. Sin embargo, tiempo después configuró su cuenta como privada.

“Quiero disculparme por algunas de las cosas que escribí en mi libro. Si he ofendido a alguna de las personas que de verdad me importan, lo siento profundamente... También quería decir que estoy enamorada de la nueva canción de Justin Timberlake ‘Selfish’. Es tan buena y ¿cómo es que cada vez que veo a Justin y Jimmy juntos me río tanto? Posdata: ‘Sanctified’ es wow también” — Britney Spears, vía Instagram

La declaración de Britney surge tan sólo unos días después de que sus fanáticos impulsaran su canción de 2011 también titulada ‘Selfish’ en las listas de popularidad.

La pieza superó el estreno de Timberlake justo un día después de su lanzamiento y el acto fue interpretado como una venganza por parte de los seguidores de la princesa del pop, quienes aún no comentan con rencor las acciones de Justin mientras aún era pareja de Britney.

En su libro de memorias, Britney confesó que había quedado embarazada de Justin Timberlake. Un tema que fue muy discutido en redes sociales por los seguidores de la estrella del pop.

“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Quería mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos. Esto sólo sería mucho antes de lo que había previsto. Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Decía que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes. No sé si fue la decisión correcta. Si hubiera dependido sólo de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba muy seguro de que no quería ser padre”. — Britney Spears, vía Instagram

Justin Timberlake y Britney Spears

Antes de la publicación del best seller de Britney, Justin Timberlake había lanzado el tema ‘Cry Me a River’, donde plasmó la complicada relación que vivió con ella.

“Sentí que no había forma de contar mi versión de la historia. No podía explicarlo, porque sabía que nadie se pondría de mi parte una vez que Justin hubiera convencido al mundo de su versión. No creo que Justin se diera cuenta del poder que tenía al avergonzarme. No creo que lo entienda a día de hoy”. — Britney Spears, en su libro The woman in me

