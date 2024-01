Lavinia Valbonesi dio a luz a su segundo hijo hace pocas semanas y desde ahí mantiene informados a sus seguidores de la salud de ella y de su bebé prematuro que nació en Miami, Estados Unidos. Mencionó que su vida ha cambiado pero que espera que sea todo felicidad cuando ya tenga a Furio en su casa.

“Estoy yendo a la clínica a visitar a mi gordo. Mi cara es otra desde la mañana, es que estoy sumamente cansada, esta es como mi hora cero. Alvarito tiene hora cero, esta es ya mi hora cero”, indicó contando en una historia de Instagram mientras se transportaba al Hospital donde permanece su bebé que nació de ocho meses.

“Por más que el bebé todavía no está conmigo en la casa es toda una rutina de ir a ver a la clínica pero hay horarios. Alvarito está durmiendo conmigo entonces me levanta 6:30 de la mañana (...) me quita el sueño y después ya no tengo cómo dormir”, indicó.

También recalcó que sigue preocupada por la lactancia ya que tiene muy poca leche: “Estoy aquí peleando con la lactancia que me sale poquísima leche, pero bueno estoy estimulando y estimulando, me toca levantarme en la madrugada (...) es todo un proceso que se me había olvidado, bueno, con Alvarito era hijo único, ahora son dos”, sonrió. “Pero bueno, yo sé que cuando Furio ya esté conmigo en la casa, voy a estar... en el tope de mi felicidad”, concluyó en el video tipo selfie.

Así luce Lavinia Valbonesi luego de su segundo embarazo: Subió foto en el gimnasio (Captura)

Lavinia radiante luego de su embarazo

Luego de horas, Lavinia compartió una historia que sorprendió a sus seguidores ya que publicó una foto en el gimnasio e indicó que retomará su rutina de ejercicios después de meses de haberlos dejado por el cuidado del bebé.

“Por la placenta del embarazo tuve que dejar de hacer ejercicios por meses. Con luz verde de mi doctor y guía de un profesional estoy retomando ciertos ejercicios para recuperar la fuerza. Una cesárea te limita mucho pero ahí vamos. No hay nada que me desestrese más que estos minutos aquí”, escribió luciendo totalmente radiante y en forma.