¿Quieres conocer cuál es el propósito de tu vida? Elige uno de los gatos de la imagen y lo descubrirás

Si quieres conocer el motivo por el que llegaste a este mundo, súmate al test visual con el que te encontrarás a continuación. La prueba es capaz de revelar el propósito de tu vida. Para que eso pase, tienes que elegir uno de los gatos que aparecen en la imagen de abajo.

No voy a ocultarte nada. Quiero que obtengas la información más precisa posible. Por esa razón te recalco que debes escoger el animal que se haya ‘robado’ tu corazón. No se te ocurra seleccionar a otro que no sea ese. Cometerías un grave error.

En la imagen del test visual se aprecian las siluetas de cuatro gatos en distintas posiciones. Cuando hayas elegido uno de esos animales será momento de que leas los resultados de la prueba, que es la favorita de miles a pesar de no poseer validez científica.

Imagen del test visual (Paola Hernández)

Resultados del test visual

Si elegiste el gato 1

Si elegiste este gato, tu propósito en la vida está ligado a generar avances en el campo del conocimiento. Tienes vocación de liderazgo. Eres una persona honesta.

Si elegiste el gato 2

Si escogiste este gato, tu propósito en la vida está vinculado al terreno afectivo. Tienes que desarrollar la empatía y luego difundirla al mundo.

Si elegiste el gato 3

Si elegiste este gato, tu propósito en la vida es desarrollar tu lado espiritual (más allá de lo religioso) para motivar a otros a profundizar en su corazón y permitir que estos puedan conectarse con lo divino.

Si elegiste el gato 4

Si escogiste este gato, tu propósito en la vida es usar tu arte y tu creatividad para ayudar a los demás.