¡Hizo que cerraran el restaurante solo para ellos dos! Así fue la cita romántica de Tami Rivera y Kike Jav

Falsa alarma, no hay reconciliación. Aunque hubo más de un internauta que se dejó llevar por las tiernas imágenes de la velada romántica entre Kike Jav y Tami Rivera, lamentamos decir que no hay regreso. La cena cuidadosamente preparada por la modelo Onlyfans para el cantante chichero, tenía toda la pinta de amor en el aire, sin embargo, no se trató más que del pago de una apuesta.

Aunque al inicio de la grabación compartida por Tami Rivera todo parece ir encaminado a una segunda oportunidad, la verdad de este encuentro queda develado en plena cena, cuando la creadora de contenido detalla que perdió un reto de Tiktok contra Kike. Hay que admitir que para tratarse del saldo de un reto, la también Dj dedicó tiempo, dinero y atención a esta cena, porque según explicó, mando incluso a cerrar el restaurante solo para ellos dos.

Velas, globos, platos de comida bañados en oro, todo esto y más encontró Kike Jav a su llegada al restaurante. Los ex novios recordaron algunos de los que fueron sus tiempo juntos y revelaron que aún falta un reto por cumplir, y es que Tami debe pasar 24 horas esposada al ´Cuy´.

Por otro lado, no todo fue color de rosa, el influencer tuvo un trago amargo en medio de su cena, fue víctima de robo. “Tú perdiste, tú tienes que darme un beso. Bueno y aprovechando que estamos en el pico más alto quiero contarles que...”, estaba hablando emocionado Kike, cuando ingresó una persona para interrumpirlo y decirle que le habían roto la ventana de su vehículo. “Me acaban de avisar que te reventaron el vidrio, ¿qué tenías ahí?”, le dicen y en ese momento, el ‘Cuy’ abandonó la transmisión para comprobarlo.

Luego de un momento regresó y dijo, sí me abrieron el carro y se robaron mi computadora para finalizar la transmisión sin revelar más detalles.