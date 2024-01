¿Suceso paranormal o casualidad? Andriana Sánchez publicó extraño video que causó debate en redes

Un ligero movimiento un tanto improvisto entre algunos paquetes de envío, ha desatado polémica y debate en las redes sociales de la ex presentadora Adriana Sánchez, también conocida como la ´Bomba´. La ex comentarista de farándula publicó de manera reciente una grabación en su cuenta de Instagram, en la que asegura, hubo un suceso que no sabe si calificar como paranormal, por eso, invitó a sus seguidores a estudiar de cerca la escena y así opinar al respecto.

En la grabación colgada por Adriana Sánchez se puede ver un par de sobres acomodados encima de algunas cajas, sin embargo, con el paso de algunos segundos se puede apreciar como uno de los paquetes hace un ligero movimiento y se desacomoda, lo que hizo que la ´Bomba´ dudara de si de verdad fue testigo de haber vivido un suceso paranormal.

“Esto acaba de pasar en mi cara y no lo note, esta en mis historias de hoy y lo vi porque me escribieron al dm 😫 no puedo creerlo 🤯 las ventanas están cerradas no hay por donde entre el aire 😵‍💫”, escribió como copy la también empresaria, explicando que para el momento en que realizó el video, no tenía ninguna ventana abierta.

Ante la publicación, los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, quienes en su mayoría coincidieron en la teoría de que no se trataría más de una mala postura entre los sobres.

“En realidad no parece paranormal....al parecer el paquete estaba mal acomodado y solo sé rodó...al no estar bien colocado......es mi apreciación....con permiso gracias / Mejor piense que se rodó porque sino es peor uno se imagina de todo / Ptm salgo corriendo jajajajjaa que miedo / Literal fue lo coloco mal y con la fricción de las bolsas pasa eso se mueve después de un momento no es nada paranormal”, son parte de los comentarios dejados.