Esposa de AU-D, Gisella Flores, es oficialmente candidata a Miss Universo Ecuador

Gisella Flores, exreina de belleza y esposa del cantante y compositor AU-D, anunció que es oficialmente candidata para Miss Universo Ecuador, asó lo anunció en su cuenta de Instagram.

“Estoy que aún no me lo creo. Anoche recibí el correo electrónico en el que dice que soy CANDIDATA OFICIAL PARA MISS UNIVERSO ECUADOR. Hace algunos años atrás cambié el sueño del Miss Universo por un sueño aún más grande, el de ser madre, pero no puedo negar que siempre que veía el certamen, dentro de mi había esa nostalgia, la melancolía del sueño incumplido, preguntándome, ¿qué hubiese pasado?”, escribió en su publicación.

Con ilusión escribió que hoy se abre una nueva oportunidad para ella en Miss Universo Ecuador para mujeres como ella. “Voy a entregarme en cuerpo, mente y alma a la meta de convertirme en la Miss, que ustedes sientan con orgullo representar lo mejor de nuestra belleza y rica cultura”.

Para finalizar, agradeció a CNB Ecuador por la oportunidad, a su familia y seguidores.

La página oficial de Miss Universo Ecuador ya oficializó su candidatura y colocó una fotografía de Gissela quien tiene 32 años, es artista de maquillaje.

También ha incursionado en la política, fue concelaja y vicealcaldesa del cantón El Triunfo, Guayas. Es madre y tiene un hijo que está por iniciar la etapa de la adolescencia.