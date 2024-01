Bacilos estrenará su nuevo tema “anoche” con todo el sonido clásico de la banda

Bacilos, la agrupación panamericana que se formó en los 90s, hoy cuenta más de 27 años de trayectoria. Su estilo único ha sabido fusionar folclores latinos con rock y pop.

Casi tres décadas después, sus canciones se han convertido en clásicos que reúnen a generaciones en sus conciertos. “Caraluna”, “Tabaco y Chanel”, “Mi Primer Millón”, “Por Hacerme el Bueno” y “Perderme Contigo” se han convertido en himnos.

Ganadores de cinco Latín GRAMMYs, un GRAMMY, y diferentes reconocimientos a lo largo de su carrera, sus himnos están en los playlist más destacados. Actualmente, cuentan con casi 11 MM de oyentes mensuales en Spotify, 5 álbumes de estudio, dos recopilatorios y dos EP.

Después de despedir exitosamente el 2023 con su gira “Toca Madera” donde recorrieron diferentes países entre EEUU, América y Europa, la agrupación estrenará un nuevo sencillo.

El 2024 sin duda será un año con mucha fuerza y muchos proyectos empezando con el estreno del primer sencillo de este año titulado “Anoche” que será parte de una nueva producción discográfica en la que están trabajando. “Anoche” estará disponible desde el jueves 25 de enero, en todas las plataformas digitales.

Hablar de Bacilos es evocar alegría, su esencia ha sabido llegar a sus fans a lo largo de los años, sus letras se han extendido en cada país que visitan y sus seguidores corean sus temas cada vez que los escuchan.

”Y es así como me he metido en tantos líos... y muchos de nosotros. La primera vez que se nos escapa un “te quiero” es un momento intenso, que puede cambiarnos la vida. Eso me pasó una tarde, caminando por Miramar, en una isla prohibida del caribe. Esa melodía se quedó conmigo por años y finalmente logré terminar esta canción ahora, para este nuevo disco de Bacilos. El ritmo es un son a lo bacilos, digamos que un son bacilón (vacilón) que les recordará nuestro sonido clásico. “Anoche, te dije que te quería, no me vuelvo a tomar un tequila en toda mi vida.”

— Jorge Villamizar, vocalista de Bacilos