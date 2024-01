¡Con cambio de look! Así fue el casting de Nadia Mejía para Miss Ecuador 2024

Nadia Mejía, hija del cantante Gerardo Mejía vuelve a ser noticia en los medios nacionales e internacionales viralizarse su casting para el Miss Ecuador que está a cargo ahora de Tahiz Panus.

La modelo y cantante de 28 años reveló que antes no pudo participar en el certamen de belleza más grande del país debido a que no dominaba bien el español. “Además, me faltaban mucha preparación y madurar más para estar lista y que los ecuatorianos se puedan sentir orgullosos de mi esfuerzo”, dijo en una entrevista para En Corto.

Hace poco, Nadia cambió de look a una cabellera castaña oscura y se cortó el cabello, luciendo radiante. En un pequeño video de su casting se la pudo ver en traje de baño con una impecable pasarela donde demuestra el profesionalismo que tiene. Esto la pone como una de las favoritas a ganar la corona y poder concursar en el Miss Universo 2024 que se llevará en México.

La modelo estadounidense- ecuatoriana entró en el Top 5 del concurso de Miss Estados Unidos en el 2016 donde representó al estado de California. Nadia es hija del rapero ecuatoriano, Gerardo Mejia y de Kathy Eicher, Miss West Virginia USA 1989. Tiene una estatura de 1.80 metros y ha colaborado con reconocidas marcas. Es una de las integrantes del grupo musical 4LOVE.

La embajadora de belleza es casada, contrajo matrimonio en el año 2023, La ceremonia se celebró por todo lo alto en Puerto Vallarta, paradisiacas playas de México, fue la elegida para celebrar uno de los momentos más importantes de su vida junto a Sam Webb. Para el magno evento, la hija del artista, incluyó a su padre Gerardo Mejía en un show exclusivo, donde interpretó sus mejores temas y que puso a bailar a todos.

