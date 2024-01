La transformación de una exMiss Universo: ahora predica en una iglesia

La vida de Dayana Mendoza, exMiss Venezuela y exMiss Universo ha dado un giro 180 grados. Hace poco fue tendencia en las redes sociales ya que ha publicado videos donde ha entregado su vida a Dios y se la ve predicando en una iglesia cristiana de New York, Estados Unidos.

Mendoza fue Miss Universo 2008 e hizo el anhelado ‘Back to Back’ a su sucesora, Estefanía Fernández en 2009. Sin embargo, luego de terminar su reinado, la modelo decidió no continuar con su profesión y decidió dedicarse al cristianismo.

En su cuenta de Instagram donde acumula 2 millones de seguidores, compartió una grabación donde se la ve predicando la palabra con un gran fervor lo que ha ocasionado reacciones de los seguidores.

“Este salmo habla de petros, que en griego significa piedritas, tú eres petros, todos somos petros. La iglesia y el cuerpo de cristo somos nosotros porque Jesucristo es la roca y tú eres la piedrita, por eso uno tiene que soltar todo lo que no le complace para tener una vida”, comentó Dayana Mendoza en el video.

La forma de hablar de la exMiss Universo ha generado reacciones divididas ya que hay personas que la aplauden por predicar con pasión la palabra de Dios, mientras que otros consideran que la exmodelo ha caído en el fanatismo.

Recordemos que fue en 2020 cuando la venezolana sorprendió a sus seguidores al revelar que había dejado atrás a toda la industria del modelaje para dedicarse al servicio a Dios. Incluso, mostró el bautizo en una ceremonia cristiana.

Según relató el diario ‘Meridiano’, ella tomó esta decisión por qué su vida no tenía sentido y Dios le indicó que camino debía seguir.

“Mi matrimonio fracasa, mi carrera de modelo no me llenaba y no me identifica, no nada, estaba desesperada, nada salía bien, fue cuando me arrodillé, me rendí y le pedí a dios que tomará en control y vi la mano poderosa de Dios guiándome, ayudándome y encontrando el camino correcto”, aseguró.

