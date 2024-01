Viuda de Hugh Hefner expuso el lado oscuro de la mansión Playboy

Crystal Hefner está a solo unos días de publicar unas explosivas memorias sobre su “oscuro” matrimonio con Hugh Hefner. El título se llama “Sólo di cosas buenas”, porque esto fue lo que su controvertido marido le habría ordenado que hiciera después de su muerte.

Crystal, que nació en Estados Unidos, pero vivió brevemente encima de un pub en West Bromwich cuando era niña, está lista para exponer los secretos que ha mantenido enterrados desde que Hefner murió hace siete años.

Según el Daily Star, la descripción al final del libro pinta un panorama sombrío con un párrafo que dice:

“En 2008, la mansión Playboy se convirtió en el santuario de Crystal Harris: un resplandeciente vestigio de oportunidad. En cuestión de meses, había ascendido en su jerarquía hasta convertirse en la principal novia de Hugh Hefner. Pero su nuevo hogar tuvo un costo. Obligada a seguir reglas estrictas que gobernaban todo, desde su apariencia hasta su comportamiento, comenzó a perder su identidad. Cuando se casó con Hef en 2012, la mansión se había convertido en su prisión”.

Antes de que salga el libro, esto es lo que se reveló sobre la época de Crystal en Playboy. Tenía 21 años cuando conoció al titán de ‘Lad Mag’ en una fiesta de Halloween en la mansión de Los Ángeles y la pareja tuvo relaciones sexuales horas después, algo que ella describió como “nada extraordinario”.

(Charley Gallay/AFP)

Pero la hermosa rubia dijo que su tiempo como adulta fue “robado” esa noche, ya que se casaron cinco años después, cuando ella tenía 26 y él 86. Contrajeron matrimonio después de que Crystal afirmó que se vio obligada a competir con sus otras novias para convertirse en su tercera y última esposa.

La pareja inicialmente se unió después de darse cuenta de que ambos habían estudiado psicología en la universidad. Pero después de mudarse con el jubilado, ella abandonó su carrera para centrarse plenamente en sus necesidades.

Esto implicó cambiar su forma de comportarse y vestirse, y hablando con The Sunday Telegraph en 2018, dijo:

“Nunca he sido tacones, vestidos y maquillaje completo, nunca he sido ese tipo de persona. Tal vez sentí que tenía que desempeñar el papel que desempeñaba, ser Playmate o ser parte de Playboy, que tenía que estar arreglada. Creo que ahora soy más yo mismo, que es con el maquillaje más sencillo y minimalista, ahí es donde me siento más cómoda”.