Luciana Guschmer vs. Macarena Valarezo, llaman a Lu ‘la versión chiquita de Maca’

Luciana Guschmer junto a Macarena Valarezo protagonizaron un conflicto en el episodio 43 de Masterchef Celebrity Ecuador emitido el pasado jueves 18 de enero.

El altercado empezó cuando Macarena, quien se hizo acreedora del ‘pin del chef’ que le dio la ventaja sobre los demás concursantes usó este beneficio en el reto de salvación y propuso bajar a dos personas del balcón, quedarse ella, y subir otras dos, situación en la que se vieron envueltas Luciana junto a Gigi.

Lu no logró salvarse y pasó al reto de eliminación, durante este desafió se le preguntó ¿cuál era su motivación?, ‘la pequeña Lu’ respondió con un semblante contento: “A mí me motiva mi yo del mañana, trato de que cada día sea mejor que el anterior, y siempre estar en constante evolución”. A ello, Erika Vélez le recomendó lo siguiente: “Tienes que agradecerle a Maca que te está dando esta oportunidad de cocinar nuevamente”, comentario que no fue del agrado de Luciana y al instante se borró la sonrisa de su cara.

La hija mayor de Andrés Guschmer no perdió oportunidad en responder sarcasticamente: “gracias a Macarena y su bondadoso corazón estoy aquí en el reto de eliminación”.

Los jueces del programa, en especial el chef Jorge Rausch notó la actitud de Luciana y se lo hizo saber en estas palabras: “sonó buena, sonó como una santíca. Pero ella es como la Macarena chiquita”. Este comentario no fue del agrado ni para la creadora de contenido, ni para la empresaria, y lo demostraron en sus gestos.

Lu recoció que si en algo se parecen es en ser competitivas, “obviamente no me parezco a Macarena, todos se han dado cuenta de eso. Soy competitiva como ella es otra cosa. Y yo no me hago la víctima como ella”.

Por su lado, Maca solo agregó: “Es bebé, va a madurar algún día”. Obviamente Luciana no podía quedarse callada y dijo: “Yo no soy la que tiene 50 y pico de años y está diciéndole a una niña de 22: ‘quiere llorar, quiere llorar’. Yo a los 50 y pico estoy segura que no voy a estar haciendo eso”.

“Lu es chiquita, quiere brillar por armar un conflicto y buscó a la persona que le puede dar pata para un conflicto, pero ya me da mucha pereza”, fue el comentario final de Macarena.