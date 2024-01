La modelo de OnlyFans que aseguró que todo lo que hace es para mantener a su hija.

Una mujer coronada como ‘la principal estrella adulta de Australia’ dice que todo lo que hace es para mantener a su hija. Billie Beever, de Gold Coast en Australia, admitió esto mientras hablaba de sus ganancias esta semana.

Aunque la madre no está dispuesta a revelar todo lo que gana con su atrevido trabajo, como otros creadores de contenidos, dijo que le basta para comprar su primera casa y empezar varios negocios.

Billie, que es madre soltera de una hija, dijo: “He usado mi dinero (de Onlyfans) para invertir en mi futuro, así que cuando sea mayor y ya no pueda hacer el trabajo, estoy preparada y tengo cosas a las que recurrir.”

Ella le dijo a Yahoo Lifestyle : “Compré una casa para mí y mi hija, comencé mi propia agencia de camareras en topless y hace dos años lancé mi propia boutique en línea que promociono a través de TikTok . Es importante tener múltiples fuentes de ingreso.”

Los comentarios se producen después de que Billie apareciera en los titulares en noviembre del año pasado diciendo que no cree que debería tener que pagar impuestos. Está harta de que la gente diga que su profesión como creadora de contenidos no es un “trabajo real” y cree que no debería pagar impuestos si ese es el consenso general.

Ella habló con news.com.au : “Constantemente me dicen que lo que hago no es un trabajo real y que ‘necesito conseguir un trabajo real’, así que si eso es lo que piensa el público en general, entonces ¿por qué? ¿Deberíamos nosotros, los creadores de Onlyfans y los trabajadores sexuales, pagar 10 veces más impuestos que todos con sus trabajos habituales?”.