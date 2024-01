Escoge un árbol y descubre cuál es tu edad mental

Saber con precisión cuál es tu edad mental es algo que todos los seres humanos buscan constantemente día tras días, en las redes sociales. Por suerte, en el siguiente test visual tendrás la oportunidad única de acceder a esa información y de una manera muy singular.

Tan solo tienes que elegir una de las alternativas que se te mostrará en la gráfica y listo. Para ser exactos, debes elegir uno de los árboles que aparecen en la imagen. ¿Existe algún requisito? Pues simplemente ser sincero al momento de realizar tu elección.

Imagen del test visual (Paola Hernández)

Conoce los resultados del test visual

Si eliges el árbol 1

Tu nivel de madurez mental se asemeja al de un adolescente. Aún no eres consiente que tus decisiones te perjudicarán en el futuro. No le das importancia a temas muy relevantes y huyes de las responsabilidades. La gente no confía mucho en ti por esa razón.

Si eliges el árbol 2

Tienes una mentalidad muy madura y antes de tomar una decisión siempre te proyectas a un futuro. No dejas que las derrotas te hundan, todo lo contrario buscas la manera de resurgir. Siempre reflexionas antes de tomar una decisión.

Si eliges el árbol 3

Eres una persona madura cuando te conviene y esto hace que los demás no tomen en serio tus decisiones. Te gusta ser responsable cuando está de por medio tu reputación. En el ámbito sentimental puedes llegar a ser muy inestable con tus emociones.