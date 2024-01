“Es lo que ella quería”: Danilo Carrera se pronuncia sobre el supuesto embarazo de su ex Michelle Renaud

Danilo Carrera se dejó ver este martes en un evento en México. A su paso por la alfombra roja, el actor y conductor ecuatoriano, quien ahora es talento exclusivo de Telemundo, atendió a los diferentes medios de comunicación que allí se dieron cita y, como era de esperar, no faltó quien le preguntó por su ex Michelle Renaud y su reciente matrimonio con Matías Novoa.

“No me invitaron, así que no sé [cómo estuvo]”, respondió entre risas el protagonista de exitosas telenovelas mexicanas como Vencer la ausencia y, más recientemente, El amor invencible en declaraciones recogidas por el reportero mexicano Eden Dorantes.

“Pero les deseo lo mejor, les deseo mucha paz y que les vaya muy bien”, expresó. Carrera, quien supera los 3 millones y medio de seguidores solo en Instagram, también fue preguntado acerca de los rumores de embarazo que rodean a la actriz mexicana.

“Por ahí dicen que ya está esperando bebé, ¿crees que sea cierto?”, le preguntaron. “Ojalá, es lo que ella quería, así que que ella sea feliz, que tenga todo lo que busca y que Marcelo tenga un hermano, que es lo más importante”, respondió.

Aunque cuando fue pareja de Michelle se creó un vínculo muy especial entre él y el hijo de la actriz, Danilo declaró que no tiene comunicación con el primogénito de Michelle. “No es lo correcto, al final del día él ya tiene su madre, su padre y si algún día me necesita voy a estar, pero no creo que pase”.

“Solamente espero que esté bien. Yo que tengo cuatro hermanos, no hay regalo más grande que un hermano, así que le deseo lo mejor a Marcelo con todo el amor que siento en el corazón y pues también que sea muy feliz”, agregó el intérprete.