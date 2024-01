El cineasta ecuatoriano Sebastián Cordero plasma trayectoria del montañista Iván Vallejo en un largometraje

El reconocido cineasta ecuatoriano Sebastián Cordero presenta su primer largometraje documental “Al otro lado de la niebla”, en un hito que marca el reencuentro con el montañista Iván Vallejo, a propósito de la conmemoración de 20 años de dos importantes conquistas: El estreno de la aclamada ópera prima de Cordero, “Ratas, Ratones, Rateros”; y la consagración de Vallejo como el primer ecuatoriano en coronar el Everest sin oxígeno.

“Al otro lado de la niebla” recoge la experiencia del cineasta (Sebastián Cordero) que sigue a un famoso alpinista hasta Nepal (Iván Vallejo) y documenta el viaje. Las conversaciones sobre sus vidas conducen a reflexiones filosóficas, ya que la montaña desafía sus motivos.

Iván Vallejo es el primer ecuatoriano en coronar el Everest (en 1999) y decide hacer una película que conmemore su trayectoria. Es por eso que invita a Sebastián Cordero, cineasta ecuatoriano que estrenó su ópera prima en Venecia el mismo año que Iván cumplió su hazaña, para emprender un viaje a Nepal en el que se darán cuenta que comparten muchas coincidencias de vida, pero que tienen miradas opuestas de imaginar el documental.

El paso de los días, la mayor altitud y la falta de oxígeno elevarán su debate a territorios interiores y trascendentales, poniendo en juego sus trayectorias y sus egos al enfrentarse a la montaña y su profundidad milenaria.

El montañista Iván Vallejo (Cortesía)

El viaje del cineasta y del montañista

El viaje incluyó 12 días de fuerte caminata hasta llegar a los 5.600 metros de altura. “Fue muy potente y borró mucho de mi cinismo, y eso se siente en el material que grabé”, explica el cineasta.

Sebastián Cordero reconoce no ser montañista, “pero me gusta mucho caminar, y cuando recibí la invitación de Iván Vallejo para acompañarle en un viaje a Nepal, acepté sin pensarlo dos veces. No soy documentalista tampoco, pero me gusta contar historias, y desde hace rato que el documental me llama.”

“Al otro lado de la niebla” es el primer largometraje ecuatoriano finalizado en formato 3D, lo cual permite una experiencia inmersiva en las salas equipadas para proyección 3D (con gafas). “Hemos hecho también sesiones en 3D con gafas Oculus, utilizadas normalmente para realidad virtual, ambas con gran éxito con el público”, comenta Cordero, quien añade que la experiencia inmersiva del 3D no es posible en streaming o en televisión.

Sobre su participación en festivales

“Al otro lado de la niebla” tuvo un estreno exitoso en la vigesimosegunda edición del festival internacional de cine documental Encuentros del Otro Cine (EDOC), que tuvo lugar en octubre de este año.

A él se suman otros festivales nacionales e internacionales de gran renombre, en los que ha sido y será proyectada:

Festival de cine Manabí Profundo en Manta (octubre 2023)

en Manta (octubre 2023) Guayafest 2023 en Guayaquil, en el que será la película inaugural (noviembre 2023)

en Guayaquil, en el que será la película inaugural (noviembre 2023) Festival de cine de montaña en Quito (noviembre 2023)

en Quito (noviembre 2023) Festival de Cine Ecuatoriano Kunturñawi en Guaranda, Ambato, Riobamba y Puyo, en el que también será el filme inaugural (noviembre 2023)

en Guaranda, Ambato, Riobamba y Puyo, en el que también será el filme inaugural (noviembre 2023) Braunschweig International Film Festival en Alemania (noviembre 2023)

en Alemania (noviembre 2023) Festival Internacional de Cine - ANTOFACINE 2023 , en Chile (noviembre 2023)

, en Chile (noviembre 2023) Festival de Montaña en Cuenca (diciembre 2023)

La película llega a las principales salas de cine a nivel nacional para su estreno oficial en Ecuador en enero de 2024.