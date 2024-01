Este test de personalidad te ayudará a saber si realmente has superado a tu ex pareja

Superar una relación pasada es un proceso personal y muchas veces complejo. Todos pasamos por distintas fases de dolor, negación, aceptación y finalmente superación. Pero, ¿cómo saber si has superado realmente a tu expareja? Existen ciertas señales y comportamientos que pueden indicar que has cerrado ese capítulo de tu vida y estás listo para seguir adelante.

A continuación, te compartimos un test visual que te ayudará a descubrir si realmente has dejado atrás esa relación del pasado. ¡Confía y no te arrepentirás de participar en esta prueba! Todo lo que necesitas hacer es mirar la imagen principal de la nota y responder qué fue lo primero que viste: un rostro o una pareja. Recuerda que esta prueba no tiene validez científica.

Imagen del test visual (Paola Hernández)

Resultados del test visual

Si lo primero que viste fue un rostro

Si lo primero que notaste fue el rostro de un hombre, esto sugiere que terminar tu relación fue una decisión acertada. Cuando sientas el deseo de regresar, reflexiona sobre las razones que llevaron al final de ese romance.

Aférrate a los momentos hermosos de esa etapa y enfócate en tu desarrollo personal, en tus proyectos. Más importante aún, dedica tiempo a sanar las heridas que puedan persistir. Comprendemos que no es un proceso fácil, pero retroceder no debe ser considerado como una opción.

Si lo primero que viste fue una pareja

Esto quiere decir que aún persisten sentimientos hacia esa persona, a pesar de tus esfuerzos por liberarte de ellos. Examina las razones que llevaron a la ruptura y reconoce lo mejor de ti en ese proceso.

Aunque puedas creer que retomar la relación es lo más beneficioso para ambos, no siempre es así. Los recuerdos hermosos aún residen en tu interior, lo cual dificulta soltar. Recuerda que esta es solo una etapa, y podemos asegurarte que con el tiempo, también pasará.