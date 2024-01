Acusan al rapero Lil Nas X de burlarse de Jesucristo en su nuevo video donde se viste como él

El anticipado sencillo de Lil Nas X, titulado “J Christ”, ha generado controversia incluso antes de su lanzamiento oficial. El rapero publicó un adelanto el lunes, donde se muestra vestido como Jesucristo en la cruz, rodeado por un grupo que lo coloca en su posición. Además, compartió un GIF transformándose de Jesús crucificado a una especie de armadura angelical.

En el mensaje de Lil Nas X se lee: “mi nuevo sencillo está dedicado al hombre que tuvo el mejor regreso de todos los tiempos. j christ 12 de enero de 2024 00:00 EST ¡estén allí!” lo que dio inicio a una enorme polémica en todas las redes sociales que parece seguir creciendo con el lanzamiento del videoclip.

Lil Nas X lanza un nuevo sencillo y enciende la polémica en todo el mundo

El rapero cristiano Bryson Gray condenó las imágenes, llamando a otros cristianos a unirse a él. Gray expresó su opinión a Fox News Digital, sugiriendo que Lil Nas X se burla deliberadamente del cristianismo para obtener clics y atención. “Creo que Lil Nas X podría ser un reprobado como se describe en Romanos 1. Creo que está burlándose del cristianismo”.

“Está burlándose de Cristo. Es por eso que utiliza imágenes cristianas para hacerlo. Lo está haciendo con el objetivo de burlarse de nosotros porque así es como consigue clics”, declaró Gray. El también rapero cristiano Holy Gabbana compartió una perspectiva más comprensiva, reconociendo la ofensividad de la imagen, pero instando a mostrar gracia debido a la ignorancia del artista.

Lil Nas X ha sido previamente criticado por contenido satánico en sus obras, incluyendo el video musical de “MONTERO (Call Me By Your Name)” y unas controvertidas zapatillas temáticas de Satanás. Así que, no es extraño a este tema.

Con o sin polémica, Lil Nas X sigue consiguiendo éxitos

El debate entre Bryson Gray y Holy Gabbana refleja las opiniones divergentes dentro de la comunidad cristiana sobre cómo abordar la imagen y las acciones de Lil Nas X. Pero, mientras dicha comunidad sigue hablando sobre el tema, el joven rapero ya ha logrado que su nuevo sencillo sea todo un éxito.

Con más de 1.6 millones de reproducciones en YouTube luego de tan solo 14 horas de haberse publicado, el polémico video seguramente no tardará en estar al nivel de sus otras canciones y, sin duda alguna, la polémica en las redes no hace más que conseguirle publicidad gratis.