Julia Roberts reveló cuál es su secreto para mantenerse joven

A sus 56 años, la famosa actriz Julia Roberts, luce con su rostro jovial y luminoso. La gran sonrisa y el cabello rizado con los que conquistó a muchos a través de la gran pantalla se mantienen como si el tiempo no hubiera pasado por ella.

Indiscutiblemente, la protagonista de ‘Pretty Woman’ es una de las figuras del cine que resaltan por su lozanía, pese al paso de los años, pero ¿Cuál es el secreto de Julia Roberts para mantenerse joven?

La artista reveló su secreto en conversación con el guionista Richard Curtis para Vogue, en donde destacó como imagen de portada. Él le dijo que ella parecía “sin cambios” y que se veía igual que en la década de los 90. La reconocida actriz no estuvo de acuerdo, aseverando que sí hay diferencias.

“Los lectores de Vogue querrán saber si utilizas algún método artificial para preservar tu lustrosa juventud”, insistió Curtis, por lo que ella contestó, revelando sus tips de jovialidad.

Indicó que parte de su apariencia es por los “muy buenos genes” que heredó de sus padres, a esto sumó otros dos secretos.

“Buenos genes, llevar una vida plena, y lo he dicho –y normalmente lo digo como una especie de broma–, pero sí creo en el amor de un buen hombre”, manifestó la actriz.

“Profundamente feliz”

Julia Roberts está casada desde hace 21 años con Daniel Moder. Sobre él, dijo a Curtis que “creo que mi esposo me ama y se preocupa por mí de una manera que me hace sentir profundamente feliz… Y cada vez que ves a alguien feliz, no importa la edad que tenga”.

Moder es director de fotografía, al parecer, ambos se complementan muy bien, ya que dos décadas de matrimonio no se dicen comúnmente en el ámbito del cine y del espectáculo. Ellos resaltan como unas de las parejas más sólidas de Hollywood.

Vanidades reseñó que Roberts dijo a E! Online que parte de su secreto para un matrimonio feliz es mantenerse activos en su contacto físico y sexual, ya que esto alivia las tensiones entre las parejas.

“Siempre digo lo mismo, y me mantengo firme. El secreto es darse mucho cariño, en todos los sentidos”, expresó la actriz.