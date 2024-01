¿Kike Jav y Kerly Morán se casan? Esta fue la reacción de los padres de Kerly al enterarse

Una pedida de mano que no resultó tan bien como se esperaban, por fortuna para el cantante chichero, esta no era real. Kike Jav y Kerly Morán comenzaron el 2024 dando emociones fuertes en sus contenidos, y su víctimas fueron nada más y nada menos que los padres de la cantante, quienes no pudieron disimular el rechazo y la negación absoluta al escuchar la propuesta de Kike para su hija.

´El Cuy´ como también es conocido, se juntó con Kerly para hacer un falseo de anuncio de compromiso, en el que citaron a Eva y Gerardo Morán, para contarles que tras haber reparado su vínculo de amistad, habrían “descubierto de nuevo el amor”. Una noticia que no le sentó para nada bien a “El más querido”.

“Como ustedes saben tanto Kerly como yo tenemos pareja, pero le vamos a decir a Gerardo y a Evita que ya hemos terminado tanto ella con su relación como yo con la mía, porque bueno una cosa llevó a otra, queremos estar felices juntos y por eso hemos tomado la decisión de casarnos”, es parte de la explicación que da el también empresario, antes de echar a andar su broma.

“Hemos estado desde ese día que volvimos a vernos, hemo estado saliendo bastante con Kerly, hemos venido varias veces acá a la casa. (...) Pienso que Kerly es un apoyo fundamental en mi vida, en mi carrera”, añadió Kike

Ante las palabras de Kike, “El más querido” fue muy sincero y no dudó en dar su opinión. “Que Kike haya madurado, lo dudo, el Kike me cae bien, pero ya formalizar algo así es algo serio y Kike de maduro no tiene nada”, dijo.