“Dijiste que me vestía sexy para buscar marido”: Paola Farías le responde a Leonel Allegues y desata enfrentamiento

Un enfrentamiento desde la farándula, Paola Farías nuevamente en el ojo del huracán, la popular “cocotera” como también es conocida en el mundo del entretenimiento, no se queda callada ante las críticas e hizo frente a los comentarios hechos hace algún tiempo atrás por el periodista Leonel Allegues, quien según explicó, la señaló de utilizar trajes sexys con el fin de “buscar marido”.

“Dijiste que yo me vestía así sexy porque estaba buscando marido, para pasar mis últimos días de vida, para llevarlo a mi casa, no me llamas la atención en lo absoluto, de lo que sale de tu boca habla el corazón, yo jamás me fijaría en ti”, expresó Paola Farías, dando contestación a las más recientes declaraciones del reportero, donde expresa que la “cocotera” es una mujer que físicamente le atrae y en quien se fijaría, sin embargo, en la misma le señala de haber querido denigrarlo al hablar de sus adicciones pasadas.

“Esta señora Paola Farías, lejos de que ella lo intentó exponer esto en televisión nacional para denigrarme, ahora veo que es como un llamado a pasar el mensaje a las personas que todavía están sufriendo, a las personas que todavía están en el alcohol y las drogas, que se vean reflejados en mí”, dijo Allegues, haciendo alusión a sus recaídas y procesos de hace algunos años atrás, pues según explicó estuvo varios años recluido tratando sus adicciones.

Sin embargo, la presentadora aseguró que jamás intentó hacerle de menos ni sacar nada de su pasado al sol. “Ahora resulta que yo he dicho que he mencionado a los 4 vientos tu condición, yo jamás he dicho eso, yo dije ´yo tengo hermanos MA, son personas que entran a una clínica de rehabilitación donde le hacen terapias para recuperar su adicción”, puntualizó Paola Farías en su defensa.