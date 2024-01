Así fue la boda del influencer Jorge Campozano con un ejecutivo guayaquileño

El reconocido comediante de redes sociales, Jorge Campozano, vivió uno de los momentos más especiales este fin de semana. El influencer compartió a través de su cuenta de Instagram (@jorgecampaznoc)que contrajo matrimonio con Amir Burgos Centeno, a quien llama el amor de su vida.

La celebración tuvo lugar el sábado 6 de enero, según la descripción del post. No hay muchos detalles sobre la boda de la celebridad digital. Lo que se puede observar en la única foto de la publicación es a la pareja luciendo trajes a juego de color celeste sin corbata, mientras posan en un fondo verde con decoración rústica.

Campozano no perdió oportunidad para declarar su amor, al mismo tiempo que comparte la historia de su relación recordando la forma en que se conocieron. “Aún recuerdo cuando salía de dar función en el teatro y te me acercaste a saludar. De eso, ya han pasado 5 años y desde ese día hasta hoy supe en mi corazón que serías alguien muy importante en mi vida”, dijo el creador de contenido a sus más de 314 mil seguidores.

En su publicación, el actor etiquetó a Amir Burgos, sin embargo, su ahora esposo mantiene sus redes sociales privadas. Además agregó: “Amir, eres todo lo que está bien, eres la persona que siempre soñé y con la que siempre me idealicé formar un hogar. A pesar de las dificultades y de los altos y bajos que hemos pasado a lo largo de estos 5 años, no me arrepiento ni cambiaría por nada del mundo todo lo que hemos vivido”.

Entre los invitados asistió la modelo y actriz trans Doménica Menessini, quien dedicó un afectivo post para el comediante, por ello sabemos que el evento fue muy íntimo y como parte de una sorpresa se presentó la cantautora ecuatoriana, Shalom Mendieta.

Shalom Mendienta canta en la boda de Jorge Campozano. Historia de IG (@jorgecampozanoc)

Sobre llevar su relación al siguiente nivel Jorge dijo: “Nunca me imaginé estar aquí parado, a punto de firmar algo tan importante, pero luego recuerdo que lo importante lo hemos construido en todo este tiempo y esto es sencillamente una confirmación legal de aquello. Ya no hay nada difícil por hacer, porque lo único difícil en realidad, era encontrar a esa persona con la cual compartir el resto de mi vida, y ya lo encontré. Te amo hoy, mañana y siempre”.

En la sección de comentarios celebridades del escenario ecuatoriano enviaron mensajes de apoyo y felicitaciones para su matrimonio, entre ellos se destaca Samantha Grey, Erika Vélez, Víctor Arauz, Carlos Scavone, Claudia Camposano, Anthony Swag y muchos más.