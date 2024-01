“Mejor que una de 15″: Maribel Guardia ‘incendió’ la red con bikini a los 64 y retó a Carolina Herrera

Hace una semana, Maribel Guardia compartió un emotivo mensaje para despedir el año, dedicado a su hijo Julián Figueroa escribiendo: “Gracias a Dios se va a acabar este #2023, se llevó al amor de mi vida, la mitad de mi corazón y un pedazo de mi alma”, su dedicatoria iba a acompañada de una foto inédita donde se le ve abrazando a su hijo durante las fiestas decembrinas.

Para liberarse y dar la bienvenida a un nuevo año, Maribel Guardia se ha ido de vacaciones con su familia a un crucero, mostrando parte de su festejo de año nuevo, hasta el momento de un destino desconocido, del que, tras su última publicación, se sabe que ha ido visitando diferentes islas del Caribe.

Aunque se mantiene en el proceso de superar el duelo por la pérdida de su hijo, la actriz de ‘Lagunilla Mi Barrio’, ha ido a recuperar fuerza al mar del Caribe, donde presumió una despampanante figura en bikini a sus 64 años, retando toda regla de Carolina Herrera.

Maribel Guardia de vacacionesen un Crucero por el Caribe Instagram: @maribelguardia (Instagram: @maribelguardia)

Maribel Guardia enciende la red con bikini a los 64 años

Maribel Guardia compartió con sus seguidores un nuevo vistazo a sus vacaciones, esta vez, con una galería de tres fotografías en las que se muestra junto a su sobrina, Maribel García, su nuera, Imelda Garza-Tuñón, y su nieto José Julián.

Lo que no pasó desapercibido fue que la actriz, de 64 años, presumió su impactante figura con un diminuto bikini floral que dejaba ver su abdomen marcado, mientras que el segundo look dejaba al descubierto su cintura con un monokini negro.

A su publicación le dejó un inspirador mensaje “Y lo bonito de esta vida es coser sueños, bordar historias y poder desatar los nudos de nuestros días”.

La publicación no tardó mucho en desatar reacciones, pues sus seguidores no tardaron mucho en halagar a la actriz: “¿No te duele la espalda mujer preciosa? ¡de cargar con todo el peso de tu hermosura”, “Mejor que una de 15 simplemente la mejor”, Dios que manera de humillar algunas de 30″, “Definitivamente eres mi inspiración para seguir en el gym”.

¿Qué dice Carolina Herrera sobre los bikinis después de los 40?

Maribel Guardia demostró como otras famosas que la edad no es impedimento a la hora de lucir ciertas prendas, retando a las reglas de Carolina Herrera que estipulan que hay un ‘límite’ de edad.

La diseñadora venezolana ha estipulado que prendas como minifaldas, jeans y hasta bikinis no deberían utilizarse después de los 40, pues eso no permite que las mujeres puedan ‘envejecer’ con elegancia, y es que uno de los propósitos de Carolina Herrera es que continúen viéndose sofisticadas: “Las minifaldas son para jovencitas, así como los bikinis. Yo los dejé a finales de los 40, principios de los 50. Y no uso vaqueros porque son para gente joven” .

También te podría interesar: “Es regañona”, nuera de Maribel Guardia confesó que la actriz la regañó por esta razón y así reaccionó ella