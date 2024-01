¿Michael Jackson dejó pistas de Jeffrey Epstein y cómo lo afectó el escándalo de abuso de menores? Esta es la teoría

Los documentos oficiales, dentro del caso de abuso sexual de menores de Jeffrey Epstein, se revelaron este miércoles 03 de enero. Los archivos son parte de la demanda de 2015, por parte de la víctima Virginia Giuffre contra Ghislaine Maxwell; la pareja del depredador sexual fue condenada a 20 años de prisión.

Michael Jackson Getty imágenes (KMazur/WireImage)

En el caso de la documentación, varios nombres de famosos aparecen. Uno de ellos es Michael Jackson, pero contrario a lo que se pensaría el “Rey del Pop” actuó de una forma que ha dejado su legado sin “ningún” escándalo.

La joven que fue víctima narró que conoció al intérprete de Billie Jean en la casa en Palm Beach de Jeffrey. Lo importante fue el factor que limpió la imagen del estadounidense, este se negó a un masaje (acto sexual) con menores; el difunto fue absuelto en 2005 de acusaciones de abuso sexual de menores y negó con vehemencia tales situaciones.

Michael Jackson Getty imágenes (Jim McCrary/Redferns)

Mensajes secretos en sus canciones

El usuario de X, MJ Crew, publicó un hilo donde apunta parte de las letras de canciones insignes del Rey del Pop donde se refiere a temas polémicos y cómo lo afectaron.

Privacy: en ella menciona hace referencia a la Princesa Diana y da a entender que la “confundieron”.

Shout: habla de los problemas actuales, cómo la humanidad ha cambiado su comportamiento a algo más agresivo.

Tabloid Junkie: en ella habla de cómo los medios manipulan la información y crean noticias falsas.

They don’t care about us: estado de su familia y vida por los escándalos que se lo acusaban

Why you wanna trip on me: su necesidad que lo dejen en paz, cuando hay necesidad más improtantes en el planeta.

Michael Jackson - "They don't care about us". pic.twitter.com/BDaq6A8xr0 — MJ Crew (@mjjs_crew) January 4, 2024

Aunque en sus canciones no se refiere a un nombre como tal, si deja claro lo tormentoso que fue su camino al ser acusado por pedofilia. Ahora, casi 15 años después, se confirma que el Rey no tuvo un vinculo en las fiestas del depredador sexual Epstein.