La nueva era de Combate abre castings en Guayaquil, Cuenca, Quito y Portoviejo

Isis Zurita y Fernando “Fercho” Gómez serán los nuevos líderes del programa “DT’S”, la nueva era de Combate. Ellos también participarán de los castings que empiezan el próximo sábado 13 enero en Cuenca; 19, 20 y 21 de enero en Guayaquil; 27 y 28 de enero en Quito y, el 3 de febrero en Portoviejo. Empieza ya la nueva era de Combate.

La directora general de Combate, Jennifer Nájera, lo había anunciado ya durante la rueda de prensa del lanzamiento del programa. Dos rostros conocidos serían los nuevos directores técnicos del programa.

Esta mañana, en el programa Noticias de la Mañana, fueron anunciados oficialmente: Isis Zurita, la eterna jugadora “naranja” y Fernando “Fercho” Gómez, último capitán “azul” que se enfrentó en la última temporada que el programa estuvo al aire.

“Yo lo que le tengo que decir a las chicas es que no todo es belleza. También es actitud, es carácter, tener las ganas, las energias de hacer un buen trabajo”, expresó Isis Zurita, también conocida como Isis “Cleo”, durante su presentación oficial como nueva directora técnica del equipo “naranja”.

Durante una semana se mantuvo la expectativa en las pantallas del programa sobre quiénes serían los directores técnicos. Isis dejó el reality con el anhelo de alguna vez ser quien lidere a su amado equipo, sin embargo, eso no se dio en esos momentos. Ahora regresa no solo para lucir la camiseta naranja, sino para defenderla desde la estrategia liderando el equipo. “Para mí es un privilegio estar aquí”, afirmó

“Cuando le hicimos la propuesta a ambos, no dudaron ni un segundo y aceptaron”, comentó Pili Navarrete, productora del programa y quien mantuvo conversaciones con ellos, desde el año pasado. “No puedo estar más feliz y ansioso de empezar”, manifestó Fercho quien está emocionado de volver a vestir la camiseta de su equipo.

Isis Zurita y Fernando “Fercho” Gómez.

Ambos ex combatientes se convierten en los directores técnicos de los equipos, lo que significa que estarán a cargo de las estrategias, tácticas y el entrenamiento de los 6 integrantes de sus equipos, todo para conquistar el triunfo en el “campo de batalla” del reality más esperado del año.

La producción del programa les dedicó dos videos a ambos jugadores, un video del esposo de Isis y para Fercho, un saludo amoroso de su novia, la actriz y empresria, Mafer Ríos quine dijo “Volviste a tu casa, donde nació Fercho Gómez”. “La casa de uno es la casa, donde se fue feliz, se vuelve a empezar. Estoy muy feliz, demasiado feliz. Creo que lo voy a hacer muy bien, excelente… Créeme que esto es muy importante para mí y mi vida”, dijo el ahora director técnico “azul”.

Ellos también formarán parte de la selección de los nuevos combatientes, cuyos castings iniciarán el próximo sábado 13 de enero en Cuenca, 19-20 y 21 de enero en Guayaquil; 27 y 28 de enero en Quito y, el 3 de febrero en Portoviejo. Empieza ya la nueva era de Combate.

