¿Isaac Delgado no era bien recibido por su suegra? Úrsula Strenge rompió el silencio sobre sus inicios con el presentador

Una relación que en los últimos meses ha estado inmersa en los rumores de separación y distancia, pero que pese a todas las presunciones y diferencias se sigue manteniendo a flote.

Fue durante una reciente entrevista en el programa ´Mi chow´ conducido por Michela Pincay, que la presentadora Úrsula Strenge, se abrió en corazón y detalles, para hablar sobre lo que ha sido su noviazgo con el presentador Isaac Delgado, y como fue su inicio con él, empezando por los señalamientos que pudo haber recibido, revelando que fue su madre, una de las primeras que sentenció su vínculo.

“Mi mami casi muere, o sea lo primero que mi mami dijo, ´este chico está jugando con mi hija y seguramente la va a dejar botada por una mujer más joven en poco tiempo, como que la está usando a mi hija´”, explicó en conversación con Michela Pincay, quien a su vez es una de sus amigas más allegadas.

Asimismo, la también actriz explicó que fueron muchas las personas que se le acercaron para decirle que “se les había caído del pedestal”, sin embargo, Úrsula Strenge destacó, que nunca ha sido querer ser puesta en ninguna cima, sino vivir en el corazón de la gente y del público.

Por otro lado, otro de los temas que se aclaró durante su participación en el espacio digital de la conductora de ´De casa en casa´ fue el nivel de agrado y aceptación que Isaac Delgado guarda con el grupo de amigas de la presentadora, también llamado las ´Gárgolas´, al cual también pertenece Michela.

“A ver no es que nos cae bien o nos cae mal una persona, las amigas también en general podemos llegar también a cierto límite, podemos ver hasta lo que tu nos permitas ver, lanzar nuestro sano consejo o opinión, pero de ahí decir sabes qué, no lo odio, no, no puede ser así, porque más allá de eso el amor y el respeto es para nuestra amiga”, explicó Pincay para desestimar los rumores de desagrado hacia Isaac Delgado.

Hasta donde se conoce, los novios recibieron el 2024 más unidos que nunca y aunque habrían pasado una “pausa” en su relación, esta no los detuvo.