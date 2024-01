Hermano de Martha Quiñonez pierde una mano al manipular pirotecnia: “Es una tragedia que ocurrió en segundos”

Martha Quiñones, presentadora de televisión, comunicó en sus redes sociales que su familia estaba pasando por un momento difícil luego de que su hermano perdiera una mano al manipular pirotecnia. Según detalla la comunicadora social en redes, “todo ocurrió de un momento a otro”.

Ella explica que su familia se reunió en su casa el 31 de diciembre para despedir el 2023 y luego de las 12 todos se encerraron, conversaban y compartían dentro de la casa, pero ya en la mañana llegaron unos amigos y su hermano estaba afuera, “alguien le dio la pirotecnia y le dijo que la prenda y, al instante se escuchó la explosión y los gritos”.

Al parecer, el explosivo tendría algún desperfecto porque “con solo poner el fuego en la mecha ya explotó”, dijo Martha. También especificó que salieron a ver que ocurría y vio a su hermano que se puso pálido y se desmayó “los vecinos y la familia se preocuparon y de inmediato lo trasladamos al hospital”.

Sin embargo, los doctores tuvieron que amputar la mano del joven y además, sufrió quemaduras en su pecho y rostro. “Está con vida, es cierto, pero esto es una desgracia. Nosotros estábamos tranquilos y de repente ocurrió todo esto”, confesó Quiñonez.

“De un momento a otro alguien le dio la pirotecnia y eso explotó al instante, al momento que él le puso la mecha. En realidad yo no me di cuenta porque yo estaba dentro de la casa con mi amiga, conversando. Mi esposo tampoco se dio cuenta si no se lo habría quitado al instante. Pero ya sucedió la desgracia, a mi hermano le cortaron la mano, se quemó el pecho, la cara. Estuve en el hospital, ando con nervios, estábamos tranquilos y de un momento a otro esa desgracia”, describe Martha en una historia de Instagram.

Hasta ahora, el joven ha recibido buena atención médica, seguidores de Martha la han apoyado, han logrado conseguir los donantes de sangre que le solicitan “un psicólogo también está con él, acompañándolo en este proceso, porque ahora no tendrá su mano y no sabemos como reaccionará, pero parece que ha respondido bien”.