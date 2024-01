Sheynnis Palacios celebró a lo grande la llegada del 2024: La soberana universal aún no logra visitar su natal Nicaragua

Desde su triunfo como Miss Universo 2023 el pasado sábado 18 de noviembre en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda de El Salvador, Sheynnis Palacios está viviendo su gran sueño de conocer y disfrutar al máximo la ciudad de Nueva York, donde se encuentra instalada desde su coronación en un apartamento de lujo y de donde es manejada su agenda como soberana de la belleza universal.

Dado a los múltiples problemas que ha tenido que enfrentar con el gobierno del presidente Daniel Ortega, la comunicadora social de 1.80 metros, se la dificultado regresar a su país para disfrutar con su familia y gente haber ganado el título. Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para que el 24 de diciembre en Nochebuena y el 31 de Año Nuevo, disfrutara de una increíble celebración.

“Me encanta la emoción de la ciudad de Nueva York, especialmente en Navidad. Todas las decoraciones me recordaron ese sentimiento de alegría que todos experimentamos durante las vacaciones cuando somos niños. ¡Y vi nieve por primera vez! El nuevo año no solo marca el comienzo de 2024 para mí, sino que también significa un nuevo comienzo en este nuevo viaje como Miss Universe”, señaló Palacios, quien fue seleccionada como la primera Miss Universe de su país, de la mano de Karen Celebertti, quien recientemente renunció a la organización Miss Nicaragua tras ser acusada de supuesta “conspiración” y otros delitos por el gobierno de su país.

A través de sus redes sociales Palacios compartió un carrusel de fotos posando muy feliz en Times Square, como parte de una participación que realizó la cadena Telemundo de fin año a la cual fue invitada de honor.

En el carrusel se aprecia a la reina nicaragüense posando con las increíbles luces y pantallas del lugar, con un abrigo en color rosa, guantes blancos y unos hermosos zarcillos en forma de rosas repleto de cristales.

“Happy New Year, Universo”, fue el mensaje con el cual la también representante de Nicaragua en el Miss Mundo 2022 acompañó la publicación, que ha despertado un sinfín de halagos por parte de sus más de un millón de seguidores.

Palacios estuvo durante toda la transmisión en compañía de los talentos de Telemundo Nacho Lozano, Danilo Carrera y la Chiky Bombom.