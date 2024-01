Abandonó a su novia en el cine y le reclamó por llevarlo a ver una película con escenas eróticas: “es infidelidad”

Uno de los lugares que suele ser concurrido por las parejas son los cines, donde ambos disfrutan de un filme juntos. Sin embargo, el novio de una joven la abandonó en medio de una de las funciones porque la película contenía escena de desnudos.

Según el joven, el ver este tipo de contenido en la pantalla le parecía un acto de infidelidad, por lo que no quiso ser partícipe y se fue para su casa.

Como Franco Micheo (@francomicheo) fue identificado el usuario de TikTok quien compartió su perspectiva de la situación y generó una ola de reacciones en redes sociales.

“Yo no puedo creer que ella me trajo a ver una película que se llama Anyone by you, es una comedia romántica, en donde la protagonista que sale en Euphoria desnuda múltiples veces sale en esta desnuda”, empezó contando sobre lo sucedido.

TikTok: dejó a su novia en el cine por llevarlo a ver una película eróticas. Imagen: TikTok

Al percatarse de lo que estaba sucediendo en pantalla ahondó que permanecer en el lugar no correspondía a sus valores, de acuerdo a lo que cuenta en su relato.

“Para mí eso es una forma de infidelidad el que tú estés buscando mujeres desnudas, ya sea pornografía o en donde sea que estés buscando, tú le estás siendo infiel a tu pareja. Por eso yo me rehuso a participar de ese tipo de cosas”, señaló.

Sin embargo, ahó no terminó todo debido a que también le reclamó a ella por haberlo llevado ese tipo de contenido en películas al cine.

Las reacciones no se hicieron esperar y varios internautas se cuestionaron si realmente era cierto todo lo que estaba diciendo.