Conoce cuáles son las películas más esperadas en el cine para el 2024

Cómo todos los años, los cinéfilos están atentos a las nuevas producciones cinematográficas y el 2024 no es la excepción, donde además, el cine promete volver al ruedo con todo trayendo nuevas producciones que no son remakes, reboots, secuelas, precuelas o spinoffs.

En este artículo te mencionaremos 5 de algunas de las más esperadas en el primer trimestre del año.

1. MICKEY 17, Dirigida por Bong Joon-Ho

Las apuestas están muy altas para Joon-Ho y la espera llegará a su fin con la adaptación de la novela de ciencia ficción de Edward Ashton, protagonizada por Robert Pattinson, Mark Ruffalo y Toni Colette, que sigue la historia de un empleado miserable que es enviado en una expedición humana enviada para colonizar el mundo helado de Niflheim.

La clave de este relato está en que después de que esta persona muera (y probablemente lo hará, debido al clima inclemente), se genera un nuevo cuerpo con la mayoría de los recuerdos del hombre original intactos para poder cumplir con la misión.

Esta especie de amalgama entre High Life (el infravalorado relato de Claire Denis con Pattinson como protagonista) y Moon (el clásico de culto dirigido por el hijo de David Bowie), promete ser, junto con la segunda parte de Dune, la clave para revivir la ciencia ficción dura en la pantalla gigante.

2. CHALLENGERS Dirigida por Luca Guadagnino

El prestigioso director italiano reconocido por las bellas, pero también audaces obras como lo son Call Me By Your Name, Bones And All y la actualización de Suspiria, recluta a Zendaya (Euphoria), Josh O’Connor (The Crown) y Mike Faist (West Side Story) para que protagonicen un drama deportivo en el que tres jugadores que se conocieron cuando eran adolescentes, hagan parte de un importante torneo de tenis.

Y como si fuera poco, Guadagnino también reclutó a Daniel Craig, Jason Schwartzman y Leslie Manville para la muy esperada adaptación de la polémica novela de William Burroughs, la cual promete estar a la altura de The Naked Lunch de David Cronenberg.

3. ROTHKO Dirigida por Sam Taylor-Johnson

Este trabajo se centra en la disputa legal por los derechos de la obra del pintor Mark Rothko, encarnado aquí por Russell Crowe. Aaron Taylor-Johnson (esposo de la directora) y los siempre estupendos Michael Stuhlbarg y Jared Harris, hacen parte de este drama judicial basado en hechos reales.

Asimismo, Taylor-Johnson tomó el difícil reto de retratar la vida de Amy Winehouse en la pantalla, con la actriz Marisa Abela (de las series Industry y Cobra) en el papel de la trágica cantante. Definitivamente, las películas biográficas darán de qué hablar en el 2024.

4. BOB MARLEY: ONE LOVE Dirigido por Reinaldo Marcus Green

El segundo biopic sobre una leyenda de la música en este listado, está a cargo del director de la estupenda King Richard y tiene a Kingsley Ben-Adir (One Night In Miami) en el papel de Bob Marley.

Se espera que esta cinta sea tan potente e inolvidable como el clásico de The Harder They Come protagonizado por Jimmy Cliff, que sigue siendo todavía la mejor película sobre reggae de todos los tiempos.

5. BEAUTIFUL Dirigida por Lisa Cholodenko

Después de estar por más de una década inmersa en el mundo de la televisión, la autora de los clásicos del cine indie High Art, Laurel Canyon y The Kids Are All Right, regresa a la pantalla gigante con la adaptación de la cinta alemana Toni Erdmann, y con un biopic que se ajusta a su sensibilidad femenina como anillo al dedo: La vida y obra de Carole King. Encarnada por Daisy Edgar-Jones (Where The Crawdads Sing) y con Douglas McGrath en el guion (Happiness, Michael Clayton), esta cinta sobre la prolífica compositora y gestora de Tapestry, uno de los mejores álbumes de todos los tiempos, genera una enorme expectativa.