¿Por qué se canceló el ´Ultimo desafío´ en vivo? Esta fue la explicación que dio Don Day

“Yo no tengo que decir si vendí o no vendí”, estas fueron parte de las primeras declaraciones que dio el actor Don Day por medio de su cuenta en Instagram, para aclarar si los rumores que trascendían en redes sociales acerca del fracaso del evento del ´Último desafío´ eran reales. Los internautas abarrotaron los post asegurando que el ganador de ´Desafío a la fama´ no alcanzó a vender las entradas para el show y por eso canceló.

“Hay gente mala, hay gente que odia de gratis, yo no gané la presidencia del Ecuador y me la robé no, algo así no hice para que me odien, yo no hice nada malo. Yo no cancelé el evento por ahí quiero empezar, yo no cancelé el evento, hay cosas que pasan en negocios porque así tengo que llamarlo, así tengo que tomarlo, ayer me enojé bastante, hoy estoy más relajado, tengo que saber que así son los negocios. No puedo decirle los detalles, pero si quería aclarar que yo no cancelé el evento”, expresó el “cholo de los labios rosa”, asegurando que hay detalles que por cuestiones personales no puede revelar de manera abierta.

Asimismo, el actor también pidió respeto para todas aquellas personas que cuestionaron la decisión de realizar un evento en plena temporada navideña. “Yo veré como hago mis cosas y si las he hecho es porque me han funcionado, porque en serio la gente habla por hablar. Hubo cosas que no se pueden dialogar en redes sociales, que no se pueden dialogar, cosas muy privadas”, añadió Don Day.

Por otro lado, también agradeció a todas los seguidores que compraron ticket y se disculpó por haber tenido que declinar de una manera tan abrupta, pero se guardó bajo completo recelo las razones puntuales.

“El último Desafío”, estaba pautado para este 29 de diciembre en el teatro centro cívico, en Guayaquil. Tal como lo explicaba el mismo Don Day por medio de un video promocional, no habrían cámaras de por medio, sería un cara a cara con el público, quienes tendrían el sartén por el mango y la oportunidad de hacer una pregunta a su desafiante favorito.