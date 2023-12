MasterChef Celebrity Ecuador: Yilda prepara un colonche “perfecto” que la manda directo al balcón

Hasta el último reto de eliminación del año 2023, varios de los participantes de MasterChef Celebrity Ecuador, se consideraban “débiles”, según los propios cocineros. En esa lista figuraba Yilda Banchón, quién hasta ese día pasó a ser considerada competencia para los demás.

10 participantes cocinaron por mantener su estadía en el reality de cocina y tuvieron que preparar un plato que les recordara aquello que deseaban dejar en el 2023 en solo 45 minutos.

Al pasar al atril, para ser juzgados por los jueces, las historias de los cocineros incluyeron llanto, risas y suspiros. Todos demostraron que tienen algo que superar, que cambiar o un anhelo para el 2024.

Así las historias, una vez más, se vieron reflejadas en sus platos. En el caso de Yilda, presentó un colanche, que es un plato ecuatoriano a base de patacones y camarones. Al tocar su turno en el atril, los jueces no dejaron de halagarla y felicitarla por su plato.

#MCCelebrityEc | 😳👏 Yilda Banchón va creciendo en la competencia. ¡Cachetito para Yilda! ✨ pic.twitter.com/sR9p2CPJdH — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 29, 2023

Además, la joven cantante aseguró que es la primera vez que realizaba el platillo. “Si no me dices que es tu primera vez, no te lo creo”, expresó la chef Caro. El chef Jorge Rausch consideró tan perfecto su plato, que le dio un cachetito, y también recibió puñito de la chef Caro e Irene.

Luego de eso, le pidieron subir directo al balcón, asegurando de inmediato su estadía en la competencia. Los chef recordaron la importancia de estudiar y ponerlo en práctica, “es la mejor forma de seguir creciendo”.

Por otra parte, Luciana Guschmer realizó su peor plato de la temporada y hasta lloró al estar entre los dos peores del día junto a Sergio ‘el heladero’. Al finalizar, los jueces anunciaron que Sergio era el eliminado de la semana, “cometiste muchos errores en el plato y eso no puede perdonarse”, dijo Rausch.