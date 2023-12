Adriana Sánchez ´La Bomba´ sentenció la forma en que se hace farándula en Ecuador: “Esa chusma no me gusta”

¡Los chismes quedaron en el pasado! Adriana Sánchez, la popular ´Bomba´ del Ecuador ya no está ni cerca de consumir ningún tipo de contenido de farándula, en especial el de Ecuador, al que calificó como “chusma”, así lo aseguró la ex presentadora de manera reciente, en una dinámica de preguntas y respuestas por medio de su cuenta de Instagram, donde explicó que ahora que puede ver desde fuera el mundo del espectáculo, ya no le gusta ese “tipo de chisme malicioso”.

El ex rostro del programa de farándula ´Vamos con todo´ señaló que para el momento en que trabajó en ese medio artístico, no estaba pasando por su mejor momento, pero ahora que hace un contraste de notas con los medios internacionales, puede notar la diferencia de contenido y presentación que hacen los otros comentaristas y programas.

“Ahora que yo vivo afuera veo como se maneja el espectáculo desde afuera y afuera, y que no es el chismerío (...) Esa chusma no me gusta, ese es el tipo de farándula que se hace en Ecuador y no le hago el feo ahora, pero, en honor a la verdad no me gusta consumirlo ahora. Ese tipo de chisme malicioso no me gusta”, comenzó diciendo la ´Bomba´.

Seguidamente añadió: “Yo creo que todo depende por el momento de vida que uno está pasando, cuando yo hacía mi trabajo en farándula, creo que estaba en un momento de mi vida en que me sentía vacía, en el que quizá estaba acorde a lo que hacía”.

En 2019, Adriana Sánchez se mudó a Estados Unidos junto a su familia por proyectos laborales de su esposo. La Bomba también emprendió con us negocio de productos de salud y belleza disponibles para EE.UU y Ecuador. La ecuatoriana también se dedica a mantener su salud y físico entrenando crossfit.