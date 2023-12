Acabó con Kike Jav, el consejo que dejó su expareja después de acabar con la relación

Kike Jav ha roto un corazón más este 2023. Enrique Morales, debido a sus acciones con contenido digital, logró defraudar a Paola Colcha. La joven publicista lanzó un video este 28 de diciembre donde deja claro que al quiteño le falta un factor determinante para conseguir el amor de otro.

“Muchas palabras, muy pocos actos. Él me bajaba las estrellas. No quería ser publica, tan hateada. Tristemente creo que está enfocando en muchas cosas y tener una relación no está en ellas.

Creo que también llegué a mi límite, el terminar la relación es el acto de amor propio. No quiero sacar nada de esto”, acotó.

El factor que le falta al empresario es poder disfrutar tiempo solo, además que el estar acompañado constantemente de una mujer es un determinante que le ha pasado factura para conectar con otras personas.

La gota que derramó el vaso

“Ese día salimos de ahí, decidimos tomar distancia a nivel laboral y personal. Si me dolió el asunto, se supone que él me quería”, comentó sobre la reacción de Kike cuando conoció al supuesto nuevo novio de Tami Rivera.

“Yo creo que debí haber escuchado y leído sus opiniones, capaz su destino si sea con su ex. La verdad, es que si debería darse el tiempo de estar solo”, finalizó.