Llanto y decepción, así terminó mujer trans que fue cancelada por su cita

¿Quién no ha quedado plantado en una cita? Parte de conocer a nuevas personas es enfrentarse al duro trago de la decepción, la misma pude llegar de varias formas y una de ellas es la posibilidad de quedarse con los “churos hechos” al momento de tener un encuentro romántico.

[ Asesinan a mujer ‘trans’ y a su pareja: lo que se conoce sobre la denuncia hecha por colectivo LGBTI ]

Las razones para no asistir a un encuentro pueden ser múltiples, una de ellas por no sentirse cómoda/o con quien será su acompañante. Recientemente, se hizo viral un video donde una mujer transexual llora desconsoladamente por enfrentarse a un hecho de este tipo.

Mujer trans fue plantada Captura de pantalla

La fémina comentó que por el hecho de ser trans su cita nunca llegó, ni siquiera le contestó de cara a su hora de encuentro.

Declaraciones

“Llevo como media hora intentado tranquilizarme, pero es que no puedo. Tenía una cita con un chico a las 10. Ya son las 10:15, lleva sin contestarme desde las 4 de la tarde. Todo esto viene por ser una chica trans. Qué culpa tengo de ser una chica trans”.

Mujer trans fue plantada Captura de pantalla

Cada chico le cuento que soy trans. No los entiendo. No lo entiendo. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Había conocido un chico, que según él ya sabía que yo era trans y hoy casualmente íbamos a quedar a las diez.

No sé qué mierda me pasa a mí. Yo no quiero ser así”, relató.

Mujer trans rompe en llanto, porque su cita le canceló cuando ella le confirmó que no es una mujer biológica.

¿Qué opinan? ¿El hombre es homofóbico o solo ejercicio su libertad de elección? 🤔 pic.twitter.com/Wi8cdORRRR — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) December 27, 2023

Reacciones

Usuarios en redes sociales se mostraron reacios a lo comentado por la fémina. Para muchos, el detalle de no haber contado que era trans ya es una carencia de respeto hacia el hombre. Llamaron a tener mayor sinceridad en un futuro para que la relación avance.