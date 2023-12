La vez que Kike Jav estuvo a punto de terminar con su carrera, los excesos que cometía el cantante

Hay personas que llegan a tu vida, o se involucran en la misma, en el momento preciso. Todos, en cualesquier momento, han necesitado que los guíen por un rumbo correcto, sea en el ámbito profesional o personal.

Enrique Morales tuvo ese “ángel de la guarda” en un momento clave de su vida. El creador de contenido estuvo a punto de caer a un fosa donde no había retorno , los excesos y una vida de libertinaje opacaba el verdadero sentido de amistad de los que lo rodeaban.

Kike Jav estuvo a punto de caer en su carrera. Captura de pantalla

Declaraciones

“Yo estaba yendo de caída, yo estaba haciendo las cosas mal” , comentó el ‘Cuy’ en el podcast 65 de Morfi. “La Tami me cambió la vida en cierta forma, estaba con pura gente que no me aportaba en nada”, tachó.

La Tami me cambió la vida en cierta forma. Me ayudó, te juro que no hacia ese cambio en ese momento. Yo estaba yendo de caída, me cachas . Solo que yo no me daba cuenta.

Bacán con tus típicos panas que solo quieren chupar , gastando plata. Y luego me di cuenta que estaba haciendo las cosas mal. Y que llegue la Tami y me diga ‘entrenemos’. Cachas, pana, porque te quiere sin ningún interés.

Estaba con pura gente que no me aportaba en nada. Entonces luego caí en cuenta de eso. La Tami también ayudó a vincularme mucho más con mi familia. Y gracias a eso me está yendo otra vez muy bien”.

Las declaraciones de Kike se dieron antes que forme una relación con Tami. Sin embargo, el constante trabajo e impulso de su marca con una aparente novela de relaciones y disgustos, ha permitido crecer en seguidores y potenciar sus proyectos y conciertos.