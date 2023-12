El polémico caso de leyenda del fútbol que fue secuestrado y obligado a declarar infidelidad en un video.

Se trata de Marcelinho Carioca, una leyenda e ídolo histórico del Corinthians, protagonizó un escándalo por una presunta infidelidad que tuvo que confesar, de forma obligada, por el esposo de la supuesta mujer con quien había cometido el engaño.

Apreció en redes sociales el pasado domingo 17 de diciembre en redes sociales, donde se lo pudo ver en un evento musical al que asistió. Sin embargo, la Policía local informó, de acuerdo a medios internacionales, que el exastro fue víctima de secuestro de a que su vehículo fue encontrado abandonado en una vía de la ciudad de Sao Paulo.

Mientras se realizaba el operativo de rescate, la primera evidencia fue difundida en las plataformas digitales, donde fue visto con vida. Mientras era grabado sin camiseta y con el ojo golpeado, Marcelinho confesó haber estado con la pareja del hombre que lo retuvo en contra de su voluntad por varias horas.

Com a palavra, Marcelinho pic.twitter.com/pN1Z0CF6wc — Vitor Guedes (@vitao_guedes) December 18, 2023

“Estaba en un show de samba y de ahí salí con una mujer que está casada, como he sabido después, y el marido me pegó, me secuestró y me llevó”, dijo ante la cámara con una sábana de fondo para ocultar su ubicación.

La mujer con la que supuestamente también tuvo una relación apareció en el clip, sentada a su lado, y sin signos de violencia. “Confirmo todo lo que ha dicho, estoy casada y mi esposo le secuestró y lo mantuvo en cautiverio”, afirmó.

Tras la confesión, el exjugador fue liberado y llevado en una patrulla a una dependencia. Sin embargo, luego lo negó todo.

Negó haber sido parte de la infidelidad

Una vez que pudo estar en liberta el exfutbolista se pronunció y lo negó absolutamente todo. “Independientemente de si se trataba de una persona notoria o no, fue un trabajo brillante de la Policía, rápido, por el bien de dos vidas. Taís es mi amiga desde hace tres años, conozco a su exmarido y a sus dos hijos, es una mujer íntegra, una guerrera y están diciendo muchas cosas que no tienen que ver entre sí”, dijo ante la prensa.

“Si te apuntan con un arma a la cabeza y te obligan a hablar, ¿qué haces? Me vi obligado a decirlo. Taís es una mujer brillante, guerrera, fuerte, trabajadora, que no tiene nada que ver, es solo amistad”, aclaró.