El conmovedor mensaje de la exnovia de Canserbero tras revelaciones de su asesinato

Las autoridades concluyeron que Natalia Améstica, la exmanager de Canserbero, sedó y mató a puñaladas en 2015 al rapero Tirone José González, cuyo caso fue reabierto en noviembre para desestimar la hipótesis de un homicidio- suicidio del artista.

Amigos y conocidos del artista asesinado se pronunciaron tras las macabras revelaciones de Natalia y su hermano, quienes relataron cómo acabaron con la vida de Canserbero y del también músico Carlos Molnar, quien era pareja de Améstica.

Entre las personas que reaccionaron estuvo la exnovia, Leslie Vegas González, con quien mantenía una relación cuando acabaron con su vida y también cambiaron la vida de Leslie.

Leslie Vegas, ex novia de Canserbero (Instagram)

“Hace 8 años o ya casi 9 años que ocurrió un cambio en mi vida, y no fue porque lo quise o cualquier otra cosa. Algo sumamente difícil, algo de entender y superar totalmente difícil. Tirone fue un ser de luz, capaz pudo imaginar lo tan grande que sería, pero jamás pensó que ocurriría eso tan atroz qué sucedió”, inició el escrito de su publicación que acompañó con una foto de los dos, en la que ella le da un tierno beso.

“Solo sé y estoy muy segura que luché por la causa de Tirone. Lo hice solo por luchar por él, por limpiar su imagen, demostrar lo que realmente era, una persona intachable, sincero, amable, cariñoso, caballero. Lo que realmente quería era ser feliz, tener una familia, su banda, vivir y estar en amor”, continúa.

Finalizó deseando paz para él, para sus hermanas, padres y amigos. “Realmente me he sentido siempre en la mierda, pero siempre he surguido por él y por su verdad”.