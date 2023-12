Don Bestia: los duros golpes que tuvo que soportar el actor que dio vida a este personaje de Enchufe Tv

Fue en 2011 cuando un conjunto de cineastas ecuatorianos optaron por empezar un proyecto donde plantean una nueva linea de producción audiovisual en el país. Fue desde ese instante cuando Enchufe Tv comenzó a marcar historia en plataformas digitales, aunque no fueron los pioneros.

[ Mr Beast y Enchufe TV: revelan al hombre que hizo la voz del viral video ]

En esa misma época un joven cuencano ya sacaba una risa con singulares videos en YouTube. Julio Santiago Pañi, quien ahora colabora con Enchufe, se transformó en uno de los primeros creadores de contenido destacando por su video “Regreso a Clases”.

Aunque perdió su canal de YouTube, ahora se desempeña como guionista de Touché Films y, también, cuenta con apariciones en sketch’s, como fue uno de los más virales de este 2023: Don Bestia.

El también conocido como “El Qué Chuchas” realiza una parodia de Mr. Beast, contenido que permitió llamar la atención de este influencer y empresario estadounidense. En el caso de Julio, su carisma y talento son palpables pero el camino no ha sido sencillo para él.

En una reciente entrevista para Morfi Podcast, Julio contó que su pasión es mantenerse realizando películas por lo menos en los próximos años. A la par, le gustaría retirarse ejecutando dibujos animados.

¿Quieres tener hijos?

Su papá falleció poco antes de la pandemia, de igual manera perdió a su madre. Sumado al factor que no tiene hermanos, Julio cambió la postura en tener hijos.

En una primera instancia, pensaba que el mundo estaba sobrepoblado y por ello no quería traer una vida más al mundo, pero después de perder a sus padres tuvo un cambio de sentido.

“Pero ahora como que sí y creo que con la Carlita sí. Como que no me imagino teniendo hijos con nadie más. Entonces sí, sí, sí me gustaría pero uno nomás. Solo uno loco, ya hay mucho gente en este mundo”.

Respecto a la relación con sus padres, ellos se sintieron orgullosos por lo que realizaba a nivel profesional. Su padre era zapatero y sordomudo, debido a su limitante no disfrutó de la totalidad de su éxito.

Él se volvió emocionalmente más inteligente desde que falleció su madre. El cuencano de 30 años actualmente es pareja de Carla Yépez Caicedo.