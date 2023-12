“Ahora soy la PRE-ferida del Ecuador”: Conny Garcés se defendió y reveló lo que sintió al ser tachada de prepago

Una participación que sin duda alguna dio un vuelco de 180° a la trayectoria artística de Conny Garcés, la modelo que se llevó el segundo lugar en el reality de talento de ´Desafío a la fama´, es ahora el nuevo centro de atención de los medios y programas de farándula, tras una victoria que dejó boquiabierto a más de un desafiante.

La presentadora a quien se le vio llorar en más de una ocasión dentro de la casa-estudio de Ecuavisa y quien fue duramente señalada por rumores que corrían en torno a su pasado, se mostró orgullosa de haber aceptado el reto de convivir en el programa de Ecuavisa, pues aseguró que desde el inicio sabía que iba a ser expuesta por situaciones que podían llegar a lastimarla, pero gracias a eso, hoy es la “PRE-ferida del Ecuador”.

“Yo puedo decir que ahora soy la PRE-ferida del Ecuador, se ataque quien se ataque, y sí, es muy fácil utilizar un personaje para atacar y señalar, como también es bastante fácil utilizar una cámara para denigrar a las personas. Trabajando en farándula me he expuesto a este tipo de cosas, a que no vayan a la fuente, a que no preguntes, y de hecho Carolina utilizó esto”, expresó Conny Garcés durante su participación en ´Los Hackers de la farándula´.

“Yo sabía, cuando yo entré a este reality me dijeron ´¿Qué cosas de tu vida o que ha pasado como problemas pueden sacar?´ y yo le dije en ese tiempo al que era mi jefe , van a sacar esto”, dijo la modelo haciendo alusión a los comentarios recibidos y el haber sido tildada de prepago por varios de los participantes del reality.

Conny Garcés añadió que el sentir dolor fue inevitable, en especial por el lado de la arista familiar, pues esta era una transmisión que sería vista por su madre, una persona importante en su vida. “Yo tengo mamá, tengo familia”, dijo.