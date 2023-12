Exjefe extraterrestre de la NASA afirmó que los extraterrestres ya están en la Tierra, pero no donde te imaginas

Un ex científico de la NASA y jefe de extraterrestres ha dicho que los extraterrestres ya están deambulando por el planeta, pero que pueden estar escondidos en un lugar inesperado.

No viven entre nosotros como lo hacían en la película de culto de Rowdy Roddy Piper They Live, ni atrapan vacas y causan caos como se los ve interpretados en la serie de videojuegos Destroy All Humans. Pero el experto más importante cree que la vida más allá de nuestro planeta ya podría estar aquí, y podría estar bajo el agua.

Los puntos de temperatura y otros detalles esquivos propios de la vida extraterrestre podrían ser beneficiosos para las criaturas que ya están escondidas bajo el agua. Kevin Knuth, que trabajó en el Centro de Investigación Ames de 2001 a 2005, ha alegado que hay vida extraterrestre en los vastos océanos azules de la Tierra.

Dijo: “El 75% de la superficie de la Tierra es agua y realmente tenemos muy poco acceso a ella. Así que, si vas a esconderte en algún lugar, es perfecto”.

Si vienes de un ambiente acuático, los ambientes acuáticos de los planetas serán mucho mejores para vivir que los ambientes atmosféricos. Las atmósferas tienen una baja capacidad calorífica, por lo que la temperatura varía mucho... se obtienen enormes variaciones de temperatura.

“Y luego, al ir de un planeta a otro, hay enormes variaciones de temperatura en la atmósfera: si vas a Marte, verás una temperatura de 100 grados bajo cero Fahrenheit. Si vas a Venus, verás una temperatura de 800 grados Fahrenheit. Es “Es dramático. Y la presión del aire también es dramáticamente diferente de un planeta a otro”, agregó.

Vivir en la tierra no se presta a formas de vida extraterrestres, que se encontrarían luchando contra los elementos, las personas y otros depredadores si intentaran mudarse a la casa de al lado, informó The Focus . En cambio, se han sumergido en las profundidades del agua y ahora están jugando, y el experto Knuth cree que las temperaturas en las profundidades son las adecuadas.

Añadió: “Si es un océano de agua, entonces un océano de agua en otro planeta tendrá temperaturas entre 32 grados Fahrenheit y 212 grados Fahrenheit. Por lo tanto, las temperaturas no van a cambiar dramáticamente de un océano a otro, yendo de un planeta a otro.”