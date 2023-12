El papel cinematográfico al que está aspirando la leyenda del boxeo Mike Tyson

La leyenda del boxeo Mike Tyson es un aficionado a la historia secreta y está preparado para una película espectacular como un guerrero alemán. El ex campeón mundial de peso pesado está enganchado a los gobernantes europeos, y el director Werner Herzog ha revelado que lo conoció para protagonizar una nueva película.

Dijo: “Quiero hacer una película con Mike Tyson sobre los primeros reyes francos. Él y yo nos presentamos cuando un productor de Hollywood quiso hacer un documental sobre él. Estuvieron presentes representantes de la producción y no menos de cinco abogados. Es comprensible que Tyson se sintiera incómodo y le pedí que saliera al balcón”.

“Cuando hablábamos a solas, de hombre a hombre, enseguida nos llevamos bien. Está familiarizado con la República Romana y la primera dinastía franca de los merovingios (Clovis, Childeric, Childebert, Fredegund) y el carolingio Pipino el Breve”, agregó.

El cineasta alemán Herzog, de 81 años, también es famoso por sus papeles como villano en la película de Tom Cruise de 2012 , Jack Reacher, así como por la serie derivada de Star Wars, The Mandalorian.

En sus nuevas memorias Every Man For Himself And God Against All, reveló que él y Tyson, de 57 años, se unieron cuando se conocieron sobre el proyecto.

Dijo: “En lugar de hablar de la película, hablamos de su infancia. Creció en una pequeña habitación con su madre. A menudo estaba presente cuando llamaban caballeros y les robaba dinero de los pantalones vacíos. A los 12 años ya había sido arrestado unas 40 veces”.