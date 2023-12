MasterChef Celebrity Ecuador: El término fluido de Jalál es la nueva tendencia en las cocinas

En el capítulo 23 de MasterChef Celebrity Ecuador, los participantes con delantal negro cocinaron por la salvación y así, evitar ir al reto de eliminación. Los jueces al inicio del programa le dieron la oportunidad de Anthony Swag de usar los beneficios del pin del chef, quien decidió enviar a Raúl directo al reto de eliminación y Andrés fue salvado.

Al resto con mandil negro, los jueces les indicaron que debían cocinar utilizando las galletas Ritz en la preparación, destacándola e integrándolas en gran parte de la preparación. Los participantes tuvieron que girar una ruleta para saber el tiempo de cocción, la preparación y los ingredientes que usarían.

#MCCelebrityEc | 'Tocino al Jalál' , Paty Terán bautiza su plato fluido en honor al estilacho de Jalál Dubois. 😆 pic.twitter.com/CPyOavk0kS — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 21, 2023

Algunos tuvieron que cocinar platos dulces y otros salados. En el caso de Paty y Nachita, les tocó preparar un plato dulce, la primera presentó una especia de flan que no cuajo correctamente, “le colocó Tocino al Jalál, porque no enfrío correctamente”.

Mientras Nachita presentó un cheesecake sin gelatina, por lo tanto, no tenía nada de estructura el postre “no sé que me pasó, simplemente se me olvidó tomar la gelatina”. Luego que ambas pasaran al atril, el chef Jorge Rausch dijo que los términos de sus postres eran “fluidos”.

👨🏼‍🍳👩🏻‍🍳 Los cocineros del primer grupo ya han avanzado en sus platos, es el turno del segundo grupo para cocinar. ¿Quién logrará la salvación esta noche? #MCCelebrityEc pic.twitter.com/0Z4igckikX — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 21, 2023

Término que usó por primera vez en la temporada cuando Jalál presentó junto a Susi un Cheesecake que no logró cuajar. “Lo puedo agregar a mi hoja de vida. Si yo cree el término al menos deben darme crédito”, bromeaba el productor desde la tranquilidad del balcón.

Rausch además agregó que el término fue la tendencia del día, ya que varios participantes fallaron en la consistencia de sus postres. Por otra parte, Nickki, Felipe y José Pacheco fueron los participantes salvados del día, ambos cocinaron platos que sorprendieron a los jueces y que supieron utilizar las galletas Ritz de una forma creativa y deliciosa.