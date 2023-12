Sebastián Tamayo a pique en redes ante final de ´Desafío a la fama´ y Dora West se une: “Es violento con las mujeres”

A solo días de la gran gala final de Ecuavisa, Sebastián Tamayo mató por completo cualquier posibilidad de éxito en ´Desafío a la fama´. El colombiano atacó verbalmente a la presentadora Conny Garcés, de quien decía estar locamente enamorado, y eso le ha valido el repudio y el desplome de su imagen tanto a nivel de público como también de la televisión ecuatoriana.

Las criticas no han parado de lloverle al artista, quien tras mostrarse por semanas “ilusionado” y muy apegado a Conny Garcés, no lo pensó dos veces a la hora de revelar que solo la había utilizado y que cuando dejó de servirle, ahí acabó el show para él. Ante estas declaraciones que han sido de eco en todos los programas de farándula del Ecuador, Dora West, presentadora de ´En Contacto´ no tardó en reaccionar a favor de su género.

“Este caballero, este señor, que le digo caballero por respeto, el que me merezco yo, pero él, él ha sido una persona que solo se ha esforzado por denigrar, insultar, por ser violento, por ofender a las mujeres, y yo eso no lo apruebo ni por show, ni por fama, ni por nada”, expresó Dora West, haciendo alusión a las más recientes escenas donde Tamayo arremete contra Conny, cabe destacar que este sería un momento que también vivió Carolina Jaume, a quien incluso llegó a patearle las cosas.

El colombiano se desplomó mediáticamente, tras sus más recientes actitudes dentro de la casa-estudio de Ecuavisa, para muchos quienes argumentan que quizá se trate de un personaje, este llegó muy lejos, pues sus palabras fueron más que hirientes.

“Qué asco este personaje de Sebastián Tamayo ! Lástima de todos los demás participantes rastreros q celebran como un 🤡 humilla a una mujer / No me alcanzan las malas palabras para este Hijo /Conny mis respetos para ella , espero ella sea la ganadora del reality / Por qué ecuavisa mantiene a un tipo de esa calaña bajo su techo? Es un empleado que está tratando mal a otro empleado y fuera de eso es un extranjero tratando mal a una compatriota del canal”, son solo algunos de los comentarios dejados por los internuatas.