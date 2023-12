Modelo francesa recrea a esta hermosa Bulma de los primeros arcos de Dragon Ball

Una hermosa modelo francesa nos impacta con una versión de Bulma que no acostumbramos a ver en las redes sociales. Realiza este cosplay de la directora de la Corporación Cápsula en los primeros arcos de Dragon Ball, con un atuendo que pocos recuerdan de la serie.

Si no está en tu memoria esta Bulma vestida tal y como aparece en nuestra portada no te preocupes. Tu mente no está fallando. Lo que pasa es que esta versión del personaje vestida así sólo aparece en el outro de los primeros arcos de Dragon Ball; nunca sale vestida así en un episodio real.

Eso es lo más destacado de la hermosa modelo que conocemos en las redes sociales como clefchan. Con el poco material que tenía realizó esta maravilla de cosplay en la que aparecen todos los elementos de esta Bulma muy al estilo de Mad Max.

Bulma Cosplay

Bulma es uno de los personajes principales del manga y anime Dragon Ball. Es una chica inteligente y aventurera que siempre está en busca de nuevas cosas. Es la hija del Dr. Brief, un científico de renombre, y es una científica brillante en sí misma.

El personaje aparece por primera vez en el primer capítulo de la serie, cuando se encuentra con Goku, debido a que está buscando las Esferas del Dragón y el pequeño con cola tiene la de cuatro estrellas. Bulma une a Goku a su búsqueda, y juntos se embarcan en una serie de aventuras que los llevan a través de todo el mundo.

Bulma es una persona muy decidida y tenaz. Siempre está dispuesta a ayudar a sus amigos, y no se rinde fácilmente. Es también una persona muy inteligente y creativa, y siempre está inventando nuevas cosas.