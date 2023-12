¡Le dijo que No! Le dejaron vestido y alborotado al novio en plena boda y en el altar

Un hecho insólito se presentó en Córdoba- Colombia cuando en plena boda una novia se arrepintió al último minuto y dejó “vestido y alborotado” a su pareja en el altar ante los invitados. Todos se quedaron sorprendidos por la decisión a última hora y por lo que dijo la mujer. El video se volvió viral al instante.

“No sé, porque hubo inconvenientes precisamente hoy”, dijo ante los presentes y en ese momento procedió a devolverle el anillo de compromiso. El joven quedó impactado y sin palabras por la decisión de su pareja. Así lo informó El Heraldo.

La novia se llama Jesica Avilés y fue quien se arrepintió y decidió dar declaraciones mientras devolvía el anillo. La mujer dijo que la mala relación que tiene con su suegro está afectando a sus hijos y por eso tomó esta drástica decisión.

“Santiago me mintió. Me dijo que su papá estaba súper feliz, que la boda la había pagado con tanto amor… Él se deja mandar por el papá. Así no me caso. ¿Cómo trató a mis hijos cuando llegué? ¡Primero mis hijos! Y te lo dije. Vine porque me encontré con esto fue ahora aquí. Si lo sé, no vengo”, explicó la novia.

En el video se escucha al fondo que un invitado aplaude lo que dice la joven celebrando la decisión. El video ha causado debate en las redes sociales y los internautas aprovecharon la oportunidad para comentar lo ocurrido.

“Primero los hijos fue la mejor decisión que tomo después no iban hacer feliz porque si el no aceptaba los hijos de ella ni su familia venia el problema lo mejor fue no casarse los hijos están Primero”, Primero los hijos. Un hombre sin carácter para qué??”, “Bien hecho lo que hizo la mujer” y “Solo quería hacer show, bn podía decirle segundos antes de empezar”, fueron algunos de los comentarios de los internautas que no aguantaron las ganas de opinar sobre el hecho.

No se puede conocer a ciencia cierta el acontecimiento real, pero la mayoría de internautas le dio la razón a la mujer y mencionaron que es mejor dejar las cosas hasta ahí y no estar con alguien que no quiere o que no tiene buena relación con sus hijos.