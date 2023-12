Dora West se fue ‘sin frenos’ contra Sebastián Tamayo de ‘Desafío a la fama’: “Solo se ha esforzado por insultar a las mujeres”

La presentadora de ‘En Contacto’ Dora West se fue contra el colombiano Sebastián Tamayo que estuvo a nada de ser eliminado. Ahora se debate la final de ‘Desafío a la fama’ entre Diego Álvarez (Don Day), Mare Cevallos, Carolina Jaume, Mauro Falcón (Kachafa) y Conny Garcés, luego de la salida de Josué Caballero.

West repudió la actitud que Tamayo tuvo durante toda el desarrollo del concurso de convivencia. Inicialmente, el colombiano se relacionó sentimentalmente con Carolina Jaume hasta la salida de ella del programa. Pero cuando ella regresó, él ya se había vinculado con la concursante Conny Garcés, que entró un mes después del estreno.

“No creo que exista una sola justificación para ninguna de las acciones o de las palabras de Sebastián Tamayo. Ni antes, cuando se refería terriblemente de Carolina, ni ahora cuando desmerece a otra mujer, que es Conny”, lamentó Dora.

Ello lo dijo en referencia a que Sebastián aseguró que a Carolina le guardaba sentimientos, pero decidió tomar distancia y pedirle que se comporte como una dama. Con Conny dijo que su vínculo fue una farsa, y que para él ella fue una “tonta, pero no útil”.

Es por eso que West criticó las formas de Sebastián para, según ella, hacerse de fama en el medio ecuatoriano. “El fin no justifica los medios y puedes querer agarrarte con uñas y dientes de la fama, que es efímera. Y por favor, como ecuatoriana te digo, a mí no me andes regalando ‘soy el hijo de Ecuador’, por favor”.

Aclaró que su repudio, por si acaso, no va por el lado de que él sea extranjero.