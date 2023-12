Conoce que tan inocente eres con solo observar la imagen de este test de personalidad

El test de personalidad que encontrarás a continuación tiene una particularidad y, es que esta prueba puede revelarte si realmente eres muy fácil de manipular o si ocurre todo lo contrario. Para acceder a estos resultados lo único que debes hacer es mirar por algunos segundos la gráfica y luego de ello señalar cuál de todas las figuras que se muestran captó por completo tu atención.

Imagen del test visual (Paola Hernández)

Resultados del test de personalidad

Si lo primero que ves es la botella de cristal

Sueles darte cuenta pronto de cuándo una persona intenta manipularte. Se te da muy bien descifrar las intenciones de la gente, así que cuando alguien intenta manipular a otra persona, tiendes a tomar consciencia antes de que vaya a más. Lo bueno es que, teniendo esa ventaja, sabes cómo usarla. Reconocer ese tipo de actuaciones te permite proceder con sabiduría. Si debes alejarte de una persona, o tienes que pararle los pies, lo haces sin ningún tipo de impedimento.

Si lo primero que ves es el pájaro sobre la botella

En el caso de haber visto primero el pájaro significa que eres una persona que suele pensar lo bueno de la gente. A veces te hace parecer alguien demasiado confiado, lo que impulsa a las personas manipuladoras, que te verán como alguien manejable. Está bien pensar que todo el mundo es bueno, pero presta atención a tu entorno, ya que a veces este tipo de personas suelen esconderse bajo una máscara de docilidad. Fíate de tu intuición cuando analices a quien tienes enfrente.

Si lo primero que ves es el paisaje de la botella

Eres una persona demasiado ingenua. Te cuesta mucho darte cuenta de las intenciones que tienen los demás. Analiza las acciones de los demás para poder rodearte de personas a las que realmente les importes de forma desinteresada. Incluso las personas de tu alrededor pueden utilizarte si les dejas. No te dejes llevar por lo que otras personas te digan, sean familiares, amigos, pareja o compañeros del trabajo. Sigue tus deseos y, cuando algo te incomode, simplemente no lo hagas.

Si lo primero que ves es el paisaje exterior de la botella

En este caso la persona manipuladora eres tú. Es posible que no te hayas dado cuenta de tus acciones pero posees un carácter fuerte que a veces termina influyendo en los demás. Intenta controlarte a ti mismo para no hacer daño a otras personas con tus actos. Debes realizar un trabajo interior para aumentar tu confianza. Y, por supuesto, creer que puedes alcanzar tus metas valiéndote tú solo. No debes utilizar a los demás para salir beneficiado porque entonces estarás perjudicando a otra persona.