Martin Garrix viene a Ecuador: Precio, lugar y fecha del concierto de música electrónica

El renombrado DJ y productor neerlandés Martin Garrix pisará por primera vez Ecuador. Así lo dio a conocer la empresa Feel The Club en un pequeño video causando la emoción de la escena ecuatoriana de música electrónica. La preventa será el 21 de diciembre.

“Próximamente en Ecuador” dice el video y en el adjunto la empresa coloca “Por primera vez”. En el clip se puede escuchar a la gente corear su famoso tema e icónico “High on Life”, mientras el DJ está de espaldas y con su logo que lo representa.

VENTA DE ENTRADAS:

El show ya es confirmado y será el 24 de febrero en el Arena Top Media de Cumbayá en Quito.

La preventa será el 21 de diciembre a las 10:00 en www.feelthetickets.com. y la venta general desde el 26 de diciembre.

PRECIO ENTRADAS:

DANCEFLOOR:

Preventa: 70 USD MÁS IVA

VIP:

Preventa: 140 USD MÁS IVA.

Martin Garrix es reconocido como uno de los DJ y productores más jóvenes y exitosos de la música electrónica. Fue nombrado como el número 1 a nivel mundial por DJ Magazine durante tres años consecutivos en la década pasada, cuando tenía apenas 20 años. Ha llevado su espectáculo a algunos de los festivales más prestigiosos del mundo como Tomorrowland, Ultra Music Festical, EDC, Coachella.

Sus principales temas como “Scared to be lonely”, “Animals”, “In The Name Of Love”, “High on life”, conecta a sus miles de fanáticos con un show lleno de visuales, luces y pirotecnia y sobre todo con la energía que lo caracteriza.

Todavía no se ha confirmado la ciudad ni el lugar donde se realizará el concierto de Garrix, así como también la fecha. Pero, es confirmado que el neerlandés se presentará en Colombia el próximo 23 de febrero de 2024 en Bogotá, por lo que los fans presumen que podría ser en esas fechas para Ecuador.