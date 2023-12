Yailin y Tekashi: la historia del conflicto desde los polémicos videos hasta su salida de la cárcel

Yailin y Tekashi están en el centro de atención después del conflicto que se suscitó con las fotografías donde ella lucía golpes y los posteriores videos que prueban la reacción violenta hacia él, que la llevaron a la cárcel.

El rapero estadounidense ha dado su versión de la crisis alegando que la joven atraviesa muchas dificultades mentales, sobre todo tras el posparto, por lo que compartió públicamente lo que está sucediendo para evitar problemas con la ley y dejar de ser percibido como “el malo”.

La historia del conflicto entre Yailin y Tekashi

Todo surgió después que se hicieran virales unas fotografías de Yailin con golpes en su rostro. Esto dio pie a las especulaciones de que su pareja la agredía, algo que ella negó aseverando que sucedió en un accidente. “El caso es que yo pasé un accidente con Dani, fuimos a una discoteca, pero como ese no salió a la luz para no preocupar, yo no dije nada”, contó.

Los fans no parecieron creerle y más tras las declaraciones recogidas por People en Español. “Es verdad (que fue abusada)”, dijo Hugo Núñez, cabeza de la disquera Equity Distro que trabajó con Yailin. “69 no es bueno, nunca ha sido”, reseñó el medio.

Posteriormente en el programa Alofoke, divulgaron una llamada donde Yailin pedía ayuda, mientras lloraba.

Pero hasta acá no quedó el conflicto entre Yailin y Tekashi. El intérprete salió a defenderse y explicó que “ella hizo una llamada impulsiva y alguien abusó de eso y se aprovechó”. Como parte de su defensa, compartió videos donde se le ve agresiva portando un cuchillo y golpeando sus autos afuera de la residencia en la que ambos viven en Miami, Florida.

“Yo estoy en probatoria, nunca voy a agredir a una mujer”, dijo. “Enseño la prueba quedo mal, no enseño la pueba quedo mal. A Yailin se le amó, se le respetó”, agregó. Fuentes aseveran que ella rompió el parabrisas de un auto lujoso porque supuestamente se negó a darle su pasaporte a ella y tiró su celular en el inodoro.

“Yailin es una niña que tiene problemas mentales, depresión posparto y todavía la estoy defendiendo”, agregó en un video en sus redes sociales. Paralelamente, ella compareció ante la justicia.

De hecho, él mismo asevera quien fue que pagó la fianza sobre la domicana para poder salir de la cárcel y posteriormente la trasladó al hogar que comparten. “Ya está en casa porque yo fui a sacarla”, escribió.

Según Despierta América (Univision), la cantante enfrenta cuatro cargos y una fianza de $3000. La última novedad sobre el caso es que fue traslada a un hospital por complicaciones de salud.